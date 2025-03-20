YouTube'un Ses Kalitesi İki Kat Artıyor Ama Sadece Parasını Ödeyenlere
YouTube, Premium kullanıcıları için 128kbps değişken bit hızına ek olarak 256 kbps ses kalitesini de test etmeye başladı. Daha kaliteli ses yakında geliyor.
YouTube, platforma yeni özellikler eklemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şirketin üzerinde durduğu son yenilik, özellikle müzikseverleri oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre YouTube, tıpkı video çözünürlük seçeneklerinde olduğu gibi, "Normal" ve "Yüksek Kaliteli" ses seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Ancak, yüksek kaliteli ses özelliği yalnızca ücret ödeyen kullanıcılara açık olacak.
YouTube, Premium Abonelerine Daha Kaliteli Ses Sunacak
YouTube, video izlerken kullanıcılarına çeşitli görüntü kalitesi seçenekleri sunsa da, ses konusunda benzer bir çeşitlilik sağlamıyor. Örneğin, bir videoyu ister 144p'de ister 2160p'de izleyin, ses kalitesi değişmiyor ve ses 128 kbps değişken bit hızında (48KHz) olarak çalmaya devam ediyor. Ancak şirket bunu değiştirmeye hazırlanıyor.
Son ortaya çıkan bilgilere göre YouTube, 128 kbps'ye ek olarak 256 kbps ses kalitesini de test etmeye başladı. Sadece Premium abonelerine açık olacak olan bu özellik sayesinde videoyu hangi kalitede izlerseniz izleyin normal ya da yüksek kalite ses seçeneklerinden biriyle daha kaliteli sesi tercih edebileceksiniz.
Karışıklığın önüne geçmek için belirtmekte fayda var ki bu mevcut YouTube kullanıcılarını negatif etkilemeyecek. Sadece ekstra para ödeyen kullanıcılar tıpkı reklamsız video gibi iyi bir seçeneğe sahip olacak. Elbette ki bu durum zaman içerisinde değişebilir. Ne yazık ki şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmediği için beklemek dışında bir şansımız yok.
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce reklamsız videoya ek olarak daha iyi ses kalitesi sunması daha çok kullanıcıyı YouTube Premium almaya yönlendirebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.