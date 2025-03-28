YouTube Shorts Sistemi Değişiyor: İzlenmeler Artırılacak!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, geçtiğimiz yıllarda TikTok ve benzer uygulamalardan esinlenerek platformuna "Shorts" isimli yeni bir kısa video akışı ekledi. Yeni videolar, kısa bir süre içerisinde büyük bir popülerlik kazanırken, içerik üreticilerinin de sıkça tercih ettiği bir format oldu.

Bu doğrultuda Shorts bölümü için çalışmalarını artıran YouTube, kısa videoların izlenme sayılarını belirlemek için kullandığı metrikte değişikliğe gitme kararı aldı. Yeni değişiklik ile birlikte Shorts videolarının izlenme sayılarında artış yaşanacağını bildiriliyor.

YouTube Shorts Videolarının İzlenme Sayıları Artacak

Bilmeyenler için YouTube Shorts videolarının izlenme sayısı ve kazanç oluşturması için kullanıcıların içeriği belirli bir süre izlemesi gerekiyordu. Tahmin edersiniz ki bu durum, TikTok ve Instagram gibi diğer kısa video platformlarına kıyasla YouTube'un görüntülenme sayılarının daha düşük olmasına yol açıyordu.

Ancak bu yakında değişmek üzere. Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2025 tarihinde uygulanmaya başlanacak yeni sistemde artık bir videoyu izlemeye başlamak veya yeniden izlemeye başlamak da doğrudan bir görüntülenme olarak kaydedilecek. Bu değişiklikle birlikte Shorts videolarının görüntülenme sayılarında önemli bir artış bekleniyor.

Ancak para kazanma kriterleri aynı şekilde kalacak. İçerik üreticilerin gelir elde edebilmesi için geçmişte olduğu izleyicilerin videoları belirli bir süre izlemesi gerekecek. Genel olarak yeni sistem, içerik üreticilerin daha fazla görünür olmasını sağlarken, gelir dengesini de korumayı amaçlıyor.

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