Apple Vision Pro Uygulama Mağazası Ön Siparişler Başlamadan Açıldı!

Vision Pro lansmanının mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çeşitli önlemler alınmaya ve hazırlıklar uygulanmaya başladı.

Dikkatle planlanan incelemelerden perakende çalışanlarının eğitimine kadar tüm hazırlıklar planlandığı gibi giderken bugün de Vision Pro özel mağazası açıldı.

Apple'ın bu hamlesi, 3.499 dolarlık cihazın ön siparişlerinin 19 Ocak'ta başlamasından birkaç gün önce gerçekleşti, yani resmî lansmandan önce visionOS uygulama mağazasında listelenen çok sayıda uygulama görmemiz muhtemel.

visionOS App Store'a Uygulamalar Eklenmeye Başlıyor

Looks like Apple has just released the visionOS App Store! pic.twitter.com/zSdiY04JzF — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 16, 2024

Müşterilerin elbette şu anda Apple Vision Pro'ya erişimi yok ancak geliştiriciler cihaza çok daha erken sahip oldular ve bu da onlara cihazla pratik yapmak ve bunun için uygulamalar geliştirmek için yeterli zaman sağladı.

visionOS App Store'da Apple Vision Pro için tasarlanmış uygulamaların ve 2D modunda kulaklık üzerinde çalışabilen iOS uygulamalarının listelenmesi bekleniyor.

visionOS App Store'un açıldığına dair kanıt, X'te platformun resmî olarak başlatıldığına dair bir e-posta bildirimi gösteren bir ekran görüntüsü yayınlayan @DylanMcD8 tarafından sağlandı. Gönderi, mevcut uygulamaların geliştiricinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan Apple Vision Pro'ya taşınabileceğini bildiriyor.,

Apple Vision Pro sevkiyatlarının ilk partisinin 80.000 adede kadar ulaşması bekleniyor ancak analist Ming-Chi Kuo bu yıl 500.000 adet sevkiyat yapılacağını iddia ediyor.

Peki sizce Apple, Vision Pro satışlarında beklediği rakamlara ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.