Apple Vision Pro Uygulama Mağazası Ön Siparişler Başlamadan Açıldı!

Vision Pro lansmanının mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çeşitli önlemler alınmaya ve hazırlıklar uygulanmaya başladı.

Dikkatle planlanan incelemelerden perakende çalışanlarının eğitimine kadar tüm hazırlıklar planlandığı gibi giderken bugün de Vision Pro özel mağazası açıldı.

Apple'ın bu hamlesi, 3.499 dolarlık cihazın ön siparişlerinin 19 Ocak'ta başlamasından birkaç gün önce gerçekleşti, yani resmî lansmandan önce visionOS uygulama mağazasında listelenen çok sayıda uygulama görmemiz muhtemel.

Looks like Apple has just released the visionOS App Store! pic.twitter.com/zSdiY04JzF