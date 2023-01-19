YouTube'un Türkiye Ekonomisine Sağladığı Katkı Belli Oldu

Türkiye'de son yılların yükselen dijital platformlarından olan YouTube, ülkemize önemli bir ekonomik girdi de sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube'un ülkelere ekonomik katkılarını araştıran Oxford Economics tarafından hazırlanan YouTube Türkiye Etki Raporu'nda dijital platformun Türkiye'ye sağladığı ekonomik katkı belli oldu.

Raporda Türkiye'de 45 milyon kişinin aktif olarak YouTube kullandığı ve günde ortalama 45 dakika geçirdiği gibi veriler yer aldı.

Yılda 2 Milyar TL Katkı

Gerçekleştirilen basın toplantısında YouTube Türkiye'nin son yıllardaki gelişimine parmak basan YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina, "Bugün yayınladığımız rapor, Türkiye’nin her yerinden YouTube içerik üreticilerinin tam da bunu başardığını gösteriyor. Ülkenin her yerinde kendi kurdukları işletmeler üzerinden, Türk kültürünü dünya çapındaki 2 milyar izleyiciyle paylaşıyorlar. Biz Türkiye’nin başarılı içerik üretici topluluğunu bekleyen yeni gelişmeler için de büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

Oxford Economics'in verilerine göre YouTube kullanıcılarının %93'ü, platformu bilgi ve birikim elde etmek amacıyla kullanıyor. Pedro Pina, konuşmasında YouTube'un ülke ekonomisine katkısına parmak basarak firmanın Türkiye'ye her yıl 2 milyar TL'den fazla katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Pedor Pina'ya göre YouTube, 45 binden fazla kişiye tam zamanlı işe eşdeğer istihdam sağlıyor.