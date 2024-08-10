YouTube'dan Video İzlerken Uyuyakalan Kullanıcılara İlaç Gibi Gelecek Özellik!
YouTube, Premium aboneleriyle uyku zamanlayıcı özelliğini test etmeye başladı. Peki, bu özellik tam olarak neler sunacak?
YouTube'da video izlerken uyuyakaldığınızı düşünün. Otomatik oynatma özelliği standart olarak aktif olduğundan, muhtemelen siz uyanana kadar videolar birbiri ardına oynamaya devam edecek. Peki, videoların bir süre sonra durmasını sağlayan bir zamanlayıcı kullanışlı olmaz mıydı? İşte YouTube tam da bunu test ediyor!
YouTube Uyku Zamanlayıcı Özelliğini Test Ediyor
YouTube, Premium aboneleriyle uyku zamanlayıcı özelliğini test etmeye başladı. Bu işlev sayesinde videoların ne zaman durması gerektiğini önceden ayarlayabileceksiniz ve süre dolduğunda videolar otomatik olarak durdurulacak. Bu sayede uykuya dalmanız halinde videolar devam etmeyecek ve gereksiz internet tüketimi olmayacak.
Kullanıcılar, videolarını 10 ila 60 dakika arasında zamanlayabilecek. Ayrıca, videonun bittikten sonra durmasını sağlayan 'video sonu' seçeneği de bulunacak. Bu sayede süre fark etmeksizin video bittikten sonra uygulama uyku moduna geçecek ve videolar devam etmeyecek.
Kullanışlı bir özellik gibi görünse de uyku zamanlayıcının test aşamasında olduğunu ve genel kullanıma açılıp açılmayacağının şimdilik belirsiz olduğunu belirtelim. Öte yandan, testlerin sadece 2 Eylül'e kadar devam edeceği ifade ediliyor. Eğer YouTube testlerden beklediği verimi almazsa, bu süre sonunda özelliği kullanıma sunmadan rafa kaldırabilir.
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