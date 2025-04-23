Sevdiğiniz Yabancı YouTuber’lar Artık Türkçe Konuşacak!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, platformunu yapay zeka teknolojisiyle yenilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini bazı ünlü Youtuber'larla test eden firma, uzun bir sürenin ardından bu özelliğini diğer içerik üreticilerinin de kullanımına sundu.

Aktarılanlara göre YouTube İş Ortağı Programı (YPP) kapsamındaki tüm içerik üreticileri artık videolarını farklı dillere otomatik olarak sesli bir şekilde çevirebilecek.

Yüzlerce YouTuber'ın Videosu Türkçe'ye Dublajlanabilecek

YouTube, yaptığı son açıklamayla yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğinin artık YouTube İş Ortağı Programı (YPP) kapsamındaki tüm içerik üreticilerine açıldığını duyurdu. Bu özellikle birlikte içerik üreticileri, YouTube Studio üzerinden kendilerini manuel olarak kaydederek otomatik dublaj özelliğini hemen kullanmaya başlayabilir.

Tahmin edebileceğiniz üzere YouTube'un otomatik dublaj özelliği, videoların orijinal sesinin üzerine yapay zeka destekli çeviri sesi ekleyerek farklı dillerde izlenmesini sağlıyor. Ancak yeni teknolojinin henüz kusursuz bir şekilde çalışmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin dublajlanan sesler, şimdilik konuşmacının dudak hareketleriyle tam olarak senkronize çalışmıyor.

Konu hakkında YouTube'un yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

Artık YouTube İş Ortağı Programı’ndaki (YPP) tüm içerik üreticilerinin otomatik dublaj özelliğine erken erişim sağlayabileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İçerik üreticileri, YouTube Studio üzerinden kendilerini manuel olarak kaydederek bu özelliği hemen kullanmaya başlayabilir. Otomatik dublajı yakında daha fazla içerik üreticiye sunmak için çalışmalarımız devam ediyor; bizi takipte kalın!

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