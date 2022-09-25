YouTube Yenilenmiş Tasarımını Kullanıcılara Sunmaya Başladı

Son haftalarda YouTube, video ekranının yenilenmiş tasarımını test ediyor ve pek çok konuda ince ayarlar artık ana sayfaya geliyor. YouTube uzunca süredir böyle büyük değişikliklere gitmemişti, görünen o ki bu yenilenme çalışmaları bir süre daha sürecek.

Geçtiğimiz günlerde bu yenilenmiş tasarım masaüstü ve mobilde görünmeye başladı. Keşfet artık en solda daha minimal yapıda bulunurken, alt kısma yerleştirilen Shorts videoları ise mobildeki görünümüne daha çok benziyor.

Eski ve yeni YouTube görünümünü kıyaslamak istiyorsanız aşağıdaki görselleri kaydırabilirsiniz.

Masaüstü YouTube Artık Daha Koyu

Masaüstü ana sayfasında mobile kıyasla daha fazla değişiklik var. En önemlisi ise artık gri tonlar yerine oldukça koyu bir renk tercihi yapılmış. Artık hap şeklinde bir arama alanı bulunurken, arama alanının altındaki konuların kutucukları da güncellenmiş durumda.

Yeniden hatırlatmak gerek, YouTube'un ana sayfasının yenilenmiş tasarımı hâlâ test aşamasında ve henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Bu yüzden karşılaştıysanız bile bu görünümün kalıcı olacağının bir garantisi henüz yok.

Peki siz YouTube'un yeni tasarımını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.