YouTube'dan Yeni Adım: Yetişkin İçerikli Videolara Sansür Uygulanacak!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, hayata geçirdiği yeni özelliklerle platformunu daha kullanıcı dostu bir hale getirmeye devam ediyor. Şirket son olarak, platformdaki yetişkin içerikli videolara yönelik yeni hamlesiyle gündeme geldi.

Aktarılanlara göre YouTube, kullanıcılara daha güvenli bir arama deneyimini sunmak amacıyla yetişkinlere yönelik videoların kapak görsellerini (thumbnaillerini) bulanıklaştırmaya imkan tanıyan yeni bir özelliği yakında kullanıma sunacak.

Görseller İsteğe Bağlı Olarak Bulanıklaştırılacak

Platformun Yardım Merkezi'ndeki Topluluk sayfasında yapılan duyuruya göre, test edilen yeni özellik ile birlikte yetişkin temalı videolara ait küçük resimler artık bazı kullanıcılarda bulanık olarak gösterilmeye başlandı. Şimdilik yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen bu özellik, videoların başlıkları, kanal isimleri ve açıklamaları gibi diğer unsurların görünürlüğünü etkilemeyecek.

Kullanıcılar ayrıca, isterlerse bulanıklaştırılan küçük resimleri manuel olarak netleştirme seçeneğine sahip olacak. Bu yeni adım, özellikle çocuklar ya da beklenmedik içeriklerle karşılaşmak istemeyen kişiler için daha güvenli bir arama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni özelliğin videoların platformda listelenmesini veya öne çıkarılıp çıkmama durumunu etkilemeyeceğini, sadece küçük resimlerin netliğini azaltarak ilk bakışta temkinli bir yaklaşım sağlayacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...