YouTube, Yorumlar Bölümünde Önemli Bir Değişikliğe Gidiyor!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, platformundaki kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışamlara hız kesmeden devam ediyor. Google bünyesindeki şirket, uzun bir süredir yapay zeka teknolojisini platforma entegre etmeye çalışırkan, bir yandan da bir dizi tasarım değişikliklerini hayata geçiriyor.

Gelen son haberlere göre bu değişikliklerden sonuncusu, uzun yıllardır YouTube'da yer alan yorumlar bölümünde olacak. firmanın bu bölüm için yeni bir arayüz tasarımı oluşturduğu kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

Yorumlar Bölümünün Yeni Tasarımı Reddit'e Benzeyecek

YouTube'un yeni yorum arayüzü, iOS ve Android cihazları için yayınlanan son geliştirici sürümlerinde ortaya çıktı. Yeni güncellemelerle beraber test edilmeye başlanan arayüz, tasarımı açısından Reddit platformu ile büyük benzerlik taşıyor.

Geliştiriciler tarafından paylaşılan ekran görüntülerini incelediğimizde, yeni değişiklikler ile birlikte artık ana yorumu yapan hesapların daha öne çıkarıldığını görüyoruz. Bundan böyle söz konusu bölümü açtığınızca yalnızca ana yorumları tam olarak görebiliyoruz. Yorumlara gelen yanıtlar ise varsayılan durumda gizlenmiş şekilde karşımıza çıkarken, dilediğimiz yorumu açıp geri kapatabiliyoruz.

Öte yandan yeni tasarım yorumlara gelen yanıtlarda yaşanan belirsizlik sorununu çözmüş değil. Zira, hala herhangi bir yanıtın ana yoruma mı yoksa başka bir yanıta itafen mi yazıldığını ilk bakışta anlamak oldukça zor.Tam da bu nedenle yorumlar bölümünün yeni görünümü eleştiren geniş bir kitle mevcut. Bunun tam tersine yine büyük bir çoğunluk da ok sembolleri ile Reddit'i anımsatan yeni arayüzün eskisine kıyasla daha hoş göründüğünü ifade ediyor.

Peki siz YouTube'un yenilenen yorumlar bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...