YouTube Yorumlarının Tasarımı ve Konumu Güncelleniyor

YouTube, videonun altında tek bir yorum gösterecek şekilde video yorumlarının masaüstünde görüntülenme şeklini değiştiriyor. Bununla birlikte genişletildiğinde yeni masaüstü yorumları akışı, aşağıya doğru genişlemenin aksine oynatma penceresinin sağında açılacak.

Şu anda mobil platformlarda YouTube, oynatma ekranının altında öne çıkan bir yorumu gösteriyor. Bu yoruma dokunduğunuzda, videonun altındaki tüm yorumları görüntüleyen ve ardından kaydırabileceğiniz yeni bir yorum paneli açılıyor. Şu anda masaüstünde, tüm video yorumları video oynatıcının altında görünüyor ancak yakında yalnızca tek bir yorum göreceksiniz ve bu yoruma dokunduğunuzda tıpkı mobildeki gibi videonun sağ tarafında yeni bir yorum akışı açılacak.

Bu değişiklik kullanıcı deneyimi açısından oldukça mantıklı ve oynatma sırasında yorumlara göz atmayı kolaylaştırıyor. Bu sadece biraz ayarlama ve uygulamada yeni kullanım süreci gerektireceğinden, ilk dönemde pek çok kullanıcının bu değişiklikten rahatsız olacağına şüphe yok.

Yorumlar Sekmesi Basitleştiriliyor Ancak Kullanıcılar Başlangıçta Beğenmeyebilir

Yine de kullanıcılar alıştığında bu kullanımın çok daha kolay olacağını fark edebilecekler. Ayrıca yorum ve oynatma arasında etkileşimi sağlamak için okları ve diğer emojileri kullanabilen kullanıcılarla birlikte yeni etkileşim davranışlarına da yol açılabilecek.

En nihayetinde oldukça gelecek vaat eden bir gelişme gibi görünüyor. Yine de özellikle YouTube'da yıllardır var olan bunun gibi işlevlerle ilgili değişikliklerde kullanıcılar genellikle hoş karşılamıyorlar. YouTube, yeni özelliğini bu haftadan itibaren kullanıma sunacağını söylüyor.

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