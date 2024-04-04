Bir YouTuber El Yapımı Vision Pro Yaptı: Hem Daha Ucuz Hem de Gerçekten İşe Yarıyor!

Apple Vision Pro, son olarak tıp dünyasında aktif olarak kullanılmaya başlaması ve denemelerin devam etmesiyle gündeme geliyor. Öte yandan kullanıcı deneyimleri de sıkça karşımıza çıkıyor.

Bir YouTuber, son videosunda el yapımı Apple Vision Pro yapmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İkinci el mağazadan satın aldığı parçaları birleştirerek kendi Vision Pro'sunu oluşturdu ve işe yaradığının da altını çizdi.

El Yapımı Apple Vision Pro Yapıldı

Basically Homeless adlı YouTube kanalından tüm aşamaları anlatıp kayıt altına aldığı görüntüleri paylaşan YouTuber, her anı tüm detaylarıyla gösterdi. Yaptığı cihazdan elde ettiği görüntüleri de anlık olarak Windows bir cihaz üzerinden gösterdi.

Tüm parçaları birbirine monte edip kurulumu tamamladıktan sonra kullanım aşamasına geçen YouTuber, el ve göz kontrollerinin nasıl yapılacağını gösteriyor. Çok da portatif ve ergonomik görünmeyen bu el yapımı Vision Pro ile el hareketleri kullanılarak Google Chrome açmak bile işe yarıyor.

Apple Vision Pro'nun güncel fiyatı 3 bin 499 dolar ve Basically Homeless'ın ikinci el mağazalardan topladığı parçaların toplam fiyatı 1.200 dolar. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoya gelen yorumlar da izleyenlerin gerçekten etkilendiğini ortaya koyuyor.

Videoya gelen bazı yorumlar şu şekilde: