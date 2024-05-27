İlişkiler Üzerine Şaşırtan Araştırma: YouTuber'lar İlişki Kurmak Sevgililerden Daha Çok Mutlu Ediyor!

Essex Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, ABD ve Birleşik Krallık'tan 1.000'den fazla katılımcıyı inceledi ve katılımcıların iki taraflı ve parasosyal ilişkileri hakkındaki görüşlerini değerlendirdi.

Araştırma, YouTuber'ların takipçileri üzerindeki etkisini inceleyerek birçok insana YouTuber'larla arkadaş olmanın, yakın arkadaşlardan veya duygusal ilişkilerden daha fazla mutluluk verdiğini ortaya çıkardı.

YouTuber'lardan Destek Almak ve Onlarla İlişki Kurmak Daha mı Etkili?

Araştırma, katılımcıların iki taraflı ve parasosyal ilişkileri hakkındaki görüşlerini değerlendirdi ve güçlü parasosyal ilişkilere sahip kişilerin bunları zayıf iki taraflı ilişkilere göre daha duygusal açıdan doyurucu bulduğunu öne sürdü. Ayrıca, bu zayıf ilişkiler arasında komşu ve iş arkadaşları sayılabilirken, parasosyal ilişkiler de YouTuber veya diğer içerik üreticilerini içeriyordu.

Araştırma, katılımcıların yüzde 52'sinin güçlü bir parasosyal ilişkiye sahip olduğunu ve yüzde 36'sının da bir YouTuber'a yakın hissettiğini ortaya koydu. Ayrıca bu tek taraflı yakın ilişkilerin ise sadece genç veya yalnız kişilere özel bir durum olmadığını ve her yaştan katılımcının kurgusal bir karakter veya ünlü biriyle bağ hissettiğini tespit etti.

Yine konuyla ilgili yapılan üçüncü çalışmada katılımcıların, duygusal desteğe ihtiyaç duydukları bir zamanda parasosyal ilişkilere ihtiyaç duyup duymayacağı anlamaya yönelik oldu.

Çalışma için katılımcılar, güçlü bir ilişkiye sahip oldukları biriyle yaşadıkları ve kendilerini desteğe ihtiyaç duydukları bir olayı yazdılar. Sonrasında ise katılımcılara en çok iyi tanıdıkları YouTuber'ın kim olduğunu ve bu kişinin zor bir durumda ne kadar yardım edeceklerini anlattılar.

Çalışma sonucunda araştırmacı Dr. Veronica Lamarche, bazı kişilerin parasosyal ilişki kurdukları kişinin yardım edeceğine kesin olarak inandığını belirtti. Çalışmanın geneline bakıldığında da en destekleyici ilişkilerin YouTuber’lar olmadığı görüldü. Duygusal birliktelikle veya yakın arkadaşlarla kurulan ilişkilerin daha destekleyici olduğu ortaya çıktı.