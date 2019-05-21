Başarılı Bir YouTuber Olmak için Gerekenler

YouTube günümüzde dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biri halinde ve hızla da büyümeye devam ediyor. Yeni bir kanal açmak ile ilgili birtakım kaygılar yaşıyor olabilirsiniz. Çevrenizdekiler, bu kaygıları tetikliyor olabilir. Yeni bir kanal açmanın artık anlamsız olduğunu, düzenli olarak kanalınıza video atsanız bile yükselemeyeceğinizi söyleyebilirler. Bütün bunları yok sayabilirsiniz; YouTube’da hala başarılı bir kanal oluşturulabilir.

Başarılı bir YouTube kanalına kavuşmadan evvel, düşünmeniz ve bu düşündüklerinizi faaliyete geçirmeniz gerekiyor.

1. Motivasyonunuz Nedir?

YouTube kanalı oluşturmak istiyorsunuz ama bir motivasyonunuz var mı? Başkalarına web-mobil uygulamalar programlamanın derslerini vermek isteyebilirsiniz. Filmler ile ilgili fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Her şey olabilir! Bir video oyunu oynamak bile olabilir. En azından bir alanınız olmalı, profesyonel olduğunuzu hissettiğiniz bir alan.

Motivasyon, her başarılı YouTube kanalının altında yatan üç temel öğeden ibarettir.

Alan: Kanalınıza yükleyeceğiniz videoların ne ile ilgili olduklarıdır.

Kanalınıza yükleyeceğiniz videoların ne ile ilgili olduklarıdır. Hedef Kitle: Yükleyeceğiniz videolarla ilgilenen insanlardır.

Yükleyeceğiniz videolarla ilgilenen insanlardır. İzlenme Nedeni: “İnsanlar neden bu videoları izlemeli?” sorusunun cevabıdır.

Kanalınızı oluşturmadan hemen evvel bunlara tamamen hakim olmanız gerekir. Aksi takdirde, başarılı bir YouTube kanalı oluşturma hayaliniz sadece bir hayal olarak kalmaya devam eder ve uzun süreler boyunca da en ufak bir başarı bile elde edemezsiniz.

2. Videoların Yayımlanma Sıklığı

Bir YouTube videosunu nasıl oluşturacağınızı ve kimlere ithafen içerik üreteceğinizi belirledikten hemen sonra bir takvim oluşturmanız gerekmektedir. Bu takvimde haftalık video paylaşım günlerine yer vermelisiniz.

3. YouTube Kanalınızın Tasarımı

Kanalınızın stili çok önemlidir. Kanalınıza çeşitli sebeplerle uğrayan izleyicilerin ilk izlenimleri, kanalın tasarımı ve –genellikle- videoların düzenine göre şekillenecektir. Bu nedenden ötürü, kanalınızın ana rengini belirlemeli ve kanalınızın logosunu ve kapağını bu renge göre tasarlamalısınız. Dahasında, videolarınızın montajını yapma aşamasında kanalınızın ana renginden şaşmamalı, videonun bu kanal tarafından yapıldığını belli edecek tasarımı izleyicilerin zihnine yerleştirmelisiniz.

4. Kanalın Daha Çok İzleyiciye Ulaşması İçin Kanal Tanıtımı

YouTube kanallarını başarıya götüren en iyi yollardan biri de reklamdır. Reklamdan kastımız elbette farklı kanalları veya web sitelerini kanala abone olma yazıları ile doldurmak değil. Kaliteli ve teşvik edici yazılar yazmalısınız ve istenmediği halde herhangi bir platformda kanalınızın reklamını yapmamalısınız.

Kanal tanıtımınızı yapma konusunda birkaç fikrimiz var, aşağıdakilerden birini kullanarak kanalınızın tanıtımını muhterem izleyicilerinize sunabilirsiniz.

Sosyal Medya: Sosyal medya, insanlar ile çevrimiçi şekilde en hızlı iletişim kurmanın yollarından biridir ve elbette ki YouTube kanalınızın daha çok izleyiciye ulaşması için kullanılması pek manidar olacaktır.

Sosyal medya, insanlar ile çevrimiçi şekilde en hızlı iletişim kurmanın yollarından biridir ve elbette ki YouTube kanalınızın daha çok izleyiciye ulaşması için kullanılması pek manidar olacaktır. Forumlar: Forumlarda mutlaka hesabınız bulunmalıdır ama bu forumların alanınız ile ilgili bir bölümünün olduğunu kontrol etmeyi unutmamalısınız. Hedef kitlenizden izleyiciler çekmelisiniz, niş alanınızdan alakasız izleyicilerin size bir faydası dokunmayacaktır. Bu forumlarda sık sık tanıtım yapmamaya, spam olarak algılanmanıza sebebiyet vermemeye önem göstermelisiniz.

Forumlarda mutlaka hesabınız bulunmalıdır ama bu forumların alanınız ile ilgili bir bölümünün olduğunu kontrol etmeyi unutmamalısınız. Hedef kitlenizden izleyiciler çekmelisiniz, niş alanınızdan alakasız izleyicilerin size bir faydası dokunmayacaktır. Bu forumlarda sık sık tanıtım yapmamaya, spam olarak algılanmanıza sebebiyet vermemeye önem göstermelisiniz. Arkadaşlarınızdan Yardım İsteyin: İzleyicileriniz, kanalınız başkaları tarafından paylaşıldıkça çoğalır. Arkadaşlarınızdan Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal mecralarda kanalınızı duyurmalarını rica edebilirsiniz.

5. Para Kazanma Aşaması

Yazımızın başına dönelim ve YouTube’da her geçen gün sayısız kanal açıldığını tekrardan hatırlayalım. YouTube’da para kazanmak artık eskiye nazaran daha zor. Çoğu kişi, kanal sahiplerinin kayıkla para kazandığını düşünüyor olsa da aslına bakarsanız reklam gelirleri kanal sahiplerinin yüzünü nadiren güldürüyor. YouTube’da her 1000 görüntüleme başına ortalama gelir 2016’dan itibaren 1.50 dolar oldu ve bu, 1 milyon görüntülenme başına sadece 1.500 dolara denk geliyor. Kanal sahipleri, 2017 yılında bu oranların daha da düştüğünü bildirdi.

Kısacası, kanalınız birazcık başarılı gibi görünse de reklamlardan kazanılan parayla zengin olmayı hayal etmeyin. Peki, YouTube fenomenleri bu kadar parayı nasıl kazanıyor? İşte daha çok para kazanmanın yöntemlerinden bazıları:

Satış ortaklığı ve ürün tanıtımları

ve Google AdSense harici reklamlar

harici reklamlar İzleyicilerden gelen bağışlar

Danışma hizmetleri

Konuşma etkinlikleri

6. Ulaşılması Mümkün Hedefler

Başarılı bir YouTuber olmanın en hızlı yolu nedir? Başarılı YouTube kanallarını idol alabilir, onların abone sayısının belki de çeyreğine ulaşmak gibi kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Kendinize ulaşılabilir hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmaya çalışın ama açlığınız hiçbir zaman dinmesin, her daim doyumsuz bir YouTuber olun.