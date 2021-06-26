Yumurta Tokluk Hissi Veren Yiyeceklerin Başında Geliyor

Uzmanlara göre yumurta, tokluk hissi veren yiyecekler listesinin ilk sırasında yer alıyor. North-West Üniversitesinden Beslenme Uzmanı Cornelie Nienaber-Rousseau, yumurtanın nasıl tok tuttuğunu ve kahvaltılarda neden yumurtaya yer verilmesi gerektiği gibi bilgileri ayrıntılı olarak açıklayarak akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

İnsanlar senelerden beri yumurta yiyor ve bu nedenle yumurta artık hemen hemen her yemekte kullanılıyor. Birçok insanın kahvaltısında mutlaka yumurta yer alıyor. Bu gıda olmadan kahvaltı yapamayanların tercihlerinin başında ise haşlanmış yumurta geliyor. Peki, yumurta bizi gün boyunca tok tutarak sağlığa olumsuz etkileri olan zararlı atıştırmalıkları tüketmemizi engelleyebilir mi?

Beslenme Uzmanı Cornelie Nienaber-Rousseau tarafından yapılan açıklamaya göre bu sorunun cevabı evet, yumurta bizi uzun süreli tok tutarak zararlı yiyecekleri yememizin önüne geçebilir.

Yumurta Neden Tokluk Hissi Veren Yiyecekler İçinde Yer Alıyor?

Nienaber-Rousseau, kilo verme diyetleri ile yakından ilgili açlık krizleri ile mücadelede yüksek proteinli yiyeceklerin protein içermeyen ya da daha az protein içeren yiyeceklere kıyasla iştahı azaltmanın ve tokluğu arttırmanın iyi bir yolu olduğunu belirtti.

Çeşitli araştırmaların yumurtanın protein açısından zengin olmalarından ötürü açlığı bastırmada çok etkili olduğunu gösterdiğini belirten uzman, bunun kilo verme ya da almak için çaba gösterenlerin en çok ihtiyacı olduğu açlığı kontrol etme becerisine çok olumlu etkisi olduğunu söyledi.

Geçmişte yapılan bir çalışmada yumurtanın yer aldığı bir kahvaltının yumurta ile hemen hemen aynı ölçüde bir kaloriye sahip olan simit ağırlıklı bir kahvaltıya kıyasla daha fazla tokluk oluşturup oluşturmayacağının, iştahın azalmasına yardımcı olup olmayacağının ve gün içerisinde daha fazla kalori alma gereksiniminden kurtarıp kurtarmayacağının belirlenmesi için ortalamanın üzerinde kilosu olan insanların katılımından yararlanıldı.

Araştırma sonucunda aşırı kilolu kişilerin içinde yumurtanın da bulunduğu bir kahvaltı yaptıktan sonra daha fazla tokluk hissine sahip olduğu ortaya çıktı. Katılımcılar sadece öğle yemeği için değil, yumurtayı yedikten sonraki 36 saat boyunca da daha az kalori tüketti.

Bu çalışmada ayrıyeten kilo vermek için bir beslenme programını takip eden aşırı kilolu erkek ve kadınlarda yumurtanın öncelikli planda olduğu bir kahvaltının simit kahvaltısına göre kilo vermeleri üzerinde ne gibi etkilerinin olduğu da inceleme altına alındı. 5 haftanın sonunda yumurtalı kahvaltı yapanların vücut kitle indeksinde %61 daha fazla azalma görülürken bel çevresinde ise %34'lük bir azalmanın olduğu kaydedildi. Bu çalışmada ayrıca yumurtalı kahvaltılı yapanların kahvaltı öğününü simitle tamamlayanlara göre %65 daha fazla kilo verdiği ortaya çıktı.