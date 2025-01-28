Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerine Benzin Satılması Yasaklanıyor!

Dünyadaki pek çok ülkede trafiğin giderek yoğunlaşması otomobilere göre çok daha esnek şekilde hareket edebilen motosikletlerin kullanımını büyük ölçüde artırdı. Ancak hepimizin bildiği gibi motosikletlerin karıştığı kazalar araçlara kıyasla sürücü ve yolcular adına oldukça kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu bağlamda sürücülerin başta kask olmak üzere gerekli ekipmanlarla yola çıkması çok önemli.

Pek çok ülke, bunun için motosikletle trafiğe çıkmak için bu ekipmanları zorunlu hale getirmiş durumda. Ancak gelin görün ki kask ve diğer ekipmanların kullanım oranları hala istenilen seviyede değil. Öte yandan son olarak Yunanistan'ın bu soruna oldukça ilginç bir çözümü var.

Kasksız Sürücülere Benzin Satan Şirketler Para Cezası Ödeyecek

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, kısa bir süre önce trafikte kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere yönelik yeni bir öneride bulundu. Kasksız sürücülerin benzin istasyonlarından yakıt almasının yasaklanacağı yeni bir yasa önerisini parlemetoya sunan Georgiadis, bu yolla pek çok sürücünün trafikte ekipmansız şekilde yol almasının önüne geçileceğini savunuyor.

Ülke gündeminde büyük bir yer edinen bu öneri, pek çok kişi tarafından mantıklı bulundu. Şayet komşu ülke, böyle bir yasayı yürürlüğe koyarsa motosiklet sürücüleri, kask takmadığı durumlarda yakıttan mahrum bırakılacak. Kask takmayan motosiklet sahiplerine benzin satan şirketler ise büyük bir para cezasına çarptırılacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce benzer bir kural ülkemizde de uygulanmalı mı? Yorumlarda buluşalım...