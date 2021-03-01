Yünlü Mamutların Yok Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı

Yünlü mamutların soyu neden tükendi? Bu sorunun yanıtı uzunca bir zamandır merak ediliyordu ancak uluslararası bir araştırma ekibinin gerçekleştirmiş olduğu bir çalışma ile soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek yanıtlar bulundu. Peki, kıllı mamutların neslinin tükenmesinin en önemli sebepleri neler oldu?

İklim değişikliğinin ve avcılığın kıllı mamutların soyunun tükenmesinde oynadığı rolü gözler önüne sermek için bilgisayar simülasyonu kullanıldı. Hakem onayından henüz geçmemiş ve bioRxiv'de yayımlanan makalede insanların avcılar olmasa mamutların 4 bin sene daha yaşayabileceği ileri sürüldü.

Yünlü Mamutlar Neden Yok Oldu?

Tüylü mamutların yok olmasının sebebi senelerden beri bilim dünyası tarafından tartışılıyor. Bilimi insanının bazıları yaklaşık 15 bin sene önceki buz çağının ardından gezegenin ısınmaya başladığını ve gezegenin ısınması ile yaşanan iklim değişikliğinin de mamutların yok olmasına yol açtığını düşünüyor. Max Planck Enstitüler Topluluğu'ndan bir ekip ise kısa bir süre önce iklim değişikliğinin Kuzey Amerika'daki mamutların yok olmasına neden olduğu sonucuna varmıştı.

Bazı bilim insanları, mamutların soyunun tükenmesinde en önemli rol oynayan bir diğer faktörün insanlardan oluşan avcılar olduğunu düşünürken bazıları da iklim değişikliği ve avcılık olmak üzere her iki faktörün de mamutların yok olmasına neden olduğunu savunuyor.

Bilim insanlarının önceki araştırmalarının sonucunda son buz çağının arkasından gezegenin ısındığı ve soğuk iklimlerde yetişen türdeki tüylü mamutların kuzeye göç etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Daha eski araştırmalar ise bu türün büyük bir kısmının 11 bin yıl önce öldüğünü ve geride küçük grupların kaldığı öğrenilmişti. Bu küçük gruplardan bazıları yalıtılmış alanlarda birkaç bin yıl daha hayatta kalmayı başarmıştı. Hayatta kalan son mamutların soyunun da yaklaşık 4 bin sene önce tükendiği yönünde yaygın bir görüş bulunuyor.

Çalışmadaki araştırmacılar ortalama olarak 21 bin yıl öncesi ile son mamutun öldüğü 4 bin yıl öncesi arasındaki yünlü mamut popülasyonlarını bilgisayar simülasyonunu kullanarak tekrardan canlandırdı. Mamutların içerisinde bulunduğu ortamın koşulları yeniden üretmek isteyen araştırmacılar, iklim verilerini ve insanın o dönemdeki avlanma verilini de dahil etti. Ekip mamutların yok olmasına neden olabilecek küçük değişiklikler yaparak simülasyonu 90 binden fazla kez tekrarladı.

Bilim insanlarının son çalışmasındaki en muhtemel senaryo, iklim değişikliğinin mamutları onların açısından imkanların daha kısıtlı ve zor olduğu bir çevreye ittiği ve avcıların da bu hayvanların soylarının tükenmesine yol açtığı oldu. Avcıları simülasyondan çıkaran bilim insanları, mamutların çoğunun 4 bin yıl daha yaşadığını gördü.