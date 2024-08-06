Yurt Dışı Alışverişlerde Şok Düzenleme: Muafiyet %80 Azaldı, Vergiler %100 Arttı

Türkiye'deki hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Ne yazık ki dolar kuru, vergiler ve enflasyon kaynaklı olan bu durum, fırsatçıların da devreye girmesiyle iyice karışıyor. Bu noktada ise vatandaşlar, çözümü yurt dışından alışveriş yapmakta buluyor.

Özellikle de Temu gibi siteler, yukarıda saydığımız etkenlerden en az bir ya da ikisinden kaçındığı için son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak görünüşe göre bu durum değişecek. Çünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gümrük vergisi muafiyet sınırları değişiyor.

Gümrük Muafiyet Sınırında Büyük Değişiklik: 150 Euro'dan 30 Euro'ya

Türkiye'de gümrük muafiyet sınırlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre, yurt dışından Türkiye'ye gönderilen eşyalarda uygulanan gümrük vergisi muafiyet sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Buna göre;

Avrupa Birliği Ülkelerinden Gelen Eşyalar: 30 Euro'yu aşan değere sahip eşyalar için yüzde 18 yerine yüzde 30 oranında vergi uygulanacak.

Diğer Ülkelerden Gelen Eşyalar: 30 Euro'yu aşan değere sahip eşyalar için yüzde 30 yerine yüzde 60 oranında vergi uygulanacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kapsamındaki Eşyalar: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanunu'na ekli listedeki eşyalar için yukarıdaki oranlara ek olarak %20 oranında vergi tahsil edilecek.

Yani güncel kur ile 1000 TL üzerindeki bir eşyayı yurt dışından alırsanız aldığınız bölgeye bağlı olarak yüzde 30 ila 60 arası bir vergi ödeyeceksiniz. Bu da 1000 TL değerindeki ürününüzün 1300 ya da 1600 TL'ye mal olmasına neden olacak.

Bu karar, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani 20 Ağustos itibariyle geçerli olacak. Yine de halihazırda verilen ve geçerlilik tarihinden sonra ülkemize girecek olan ürünlerin de karara tabi olabileceğini hatırlatmakta fayda var. İlgili kararın tamamı ise şöyle:

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 30,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde % 60,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.” MADDE 2- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “150” ibaresi “30” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yurt dışı alışverişlerindeki vergi muhafiyeti neden bu kadar düşürüldü? Görüşlerinizi yrounlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.