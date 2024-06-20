Yurt Dışı Çıkış Harcı İçin İlk Fiyat Açıklaması Geldi: Ne Kadar Olacak?

Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden gelişmelerden biri de yurt dışı çıkış harcına yapılacak zam. Bilindiği üzere günümüzde 150 TL tutarındaki bu harç Türk vatandaşlarından ülke dışına çıkışlarda alınıyor. Ancak son birkaç haftadır bu harcın büyük oranda zamlanacağı söyleniyor. Kısa bir süre önce konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Yurt Dışı Çıkış Harcının 3 bin TL Olmasını Önerdi

Geçtiğimiz günlerde bazı kişilerin harç pullarını zam öncesi mevcut tutar 150 TL'den satın alarak stok yapmasıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Gelir İdaresi Başkanlığı şimdi de bu harcın ne kadar olması gerektiğine dair bir duyuru paylaştı. Kurum, bu kapsamda 1000 ila 1750 TL iddialarının bile üzerine çıkarak harç bedelinin 3 bin TL olmasını önerdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harç pulunun 3.000 TL olmasını önerdi. (Nedim Türkmen) pic.twitter.com/r9qxPi0uxt — BPT (@bpthaber) June 20, 2024

Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3.000 TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir.

Tabii bunun sadece bir fiyat önerisi olduğunu ve asıl tutarın önümüzdeki dönemlerde yapılacak görüşmeler sonrası kamuoyuna duyurulacağını belirtelim. Ancak yine de sürekli yurt dışına seyahat eden vatandaşlar için potansiyel bir tutar olacağını söylemek mümkün.