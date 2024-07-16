Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlandı: İşte Yeni Fiyat!

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri, yurt dışı çıkış harcına yapılacak zamdı. Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşlarının ülkeden çıkış yapmadan önce devlete ödemesi gereken zorunlu bir bedel ve bugüne kadar 150 TL olarak uygulanıyordu. Ancak son gelen bilgilere göre bu harç zamlandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Resmen Açıkladı: Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlandı

Ekonomim'in haberine göre yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yüzde 233 oranında zamlanan yeni tutarın 'vergi paketi' içerisinde çok yakında TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte, bir süredir gündemi meşgul eden ve harcın 10 katına kadar zamlanarak 1000 ila 1750 TL seviyelerine çıkacağı iddiaları geçerliliğini kaybetti. Son olarak, Güler konuyu biraz daha açarak söz konusu harcın yıldan yıla yeniden değerleme oranıyla artırılacağını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yurt dışı çıkış harcı için gelen bu zam fazla mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.