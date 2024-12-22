Yurt Dışından Yapılan Gümrüksüz Alışveriş Limiti Tekrardan Düşürüldü: Artık Aldığınız Ürünlerde Kargo Bedava Olsa da Kargo Ödeyeceksiniz!

Son zamanlarda ülkemizde peş peşe kararların alındığı online yurt dışı alışverişlere yönelik yeni bir düzenleme faha hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı, yeni bir Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limitinde değişikliğe giderken, yeni spotaj vergisi ve birçok daha yeni kararı yürürlüğe koydu.

22 Aralık 2024 tarihli Resmş Gazete sayısında açıklanan yeni kararlar ile birlikte tüketicilerin yurt dışı üzerinden uygun fiyatlı alışveriş yapması daha da zor hale geldi. İşte yeni düzenlemeler...

Gümrüksüz Alışveriş Limiti 27 Euro, Zorunlu Kargo Ücreti İse 3 Euro Olarak Güncellendi

Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte gerçekleştirilen yeni gümrük ve e-ticaret düzenlemesi kapsamında, yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 30 euro'dan 27 euro'ya düşürüldü. Söz konusu limit bu yılın ağustos ayında 150 euro'dan 30 dolar seviyelerine çekilmişti.

Bununla beraber kargo ücretlerinde de yeni bir güncelleme yapıldı. Artık tüketiciler, aldığı ürünleri bedava kargo kampanyasıyla alsa bile 3 eurokargo bedeli ödeyecek. Kargo ücretinin yanı sıra e-ticaret ile yapılan satışlar için de yeni bir düzenleme getirildi. Bundan böyle markalar, online alışverişte gerçekleştirdiği satışlar için yüzde 1 oranına stopaj vergisine tabi tutulacak.

Pek çok kişi tarafından tepki gören yeni düzenlemeler ile birlikte ülkemizdeki tüketicilerin yurt dışından online alışveriş ile uygun fiyatlı ürünler alması artık imkansız bir yola sürüklendi. Madalyonun ters tarafında da ülkemizde satış yapan yabancı büyük markaların bu tür düzenlemelerin ardından Türkiye'den çekildiğine şahit olmuştuk. Dileriz benzer bir durum yeni kararların ardından gerçekleşmez.

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