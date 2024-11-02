Yurt Dışından Getirilen Araçlara Ek Gümrük Vergisi
Ticaret Bakanlığı'nın yürüteceği yeni uygulamayla birlikte Türkiye, ithal otomobillere uyguladığı ek gümrük vergisini yükseltmeye hazırlanıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye, ithal otomobillere uyguladığı ek gümrük vergisini genişletti. Halihazırdaki listeye yeni ülkeler eklendi. Peki hangi ülkelerden gelen araçlara ek vergi uygulanacak?
Vietnam, Japonya ve Kanada'dan Gelen Araçlara Ek Vergi
Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithal edilen bazı binek otomobillerde geçerli olan ek mali yükümlülük, şimdi Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli araçları da kapsayacak.
Şu anda Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli araçlara uygulanan %10 ek gümrük vergisi, bundan böyle bu ülkelerden gelen araçlara da uygulanacak.
Düşük Oranlı Gümrük Vergileri Değişmedi
Yeni kararnameye göre, Türkiye ve AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları uyarınca düşük oranlı gümrük vergileri geçerli kaldı.
Ancak, Türkiye’nin ticaret anlaşması olmayan ülkelerden AB üzerinden gelen otomobillere yüzde 10’luk ek gümrük vergisi yükümlülüğü uygulanacak. Bu ek vergi oranı, konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobiller için geçerli olacak ve toplam gümrük vergisi böylece yüzde 20'ye ulaşacak.
Türkiye'nin Yerel Otomobil Üreticilerinin Korunması Amaçlanıyor
Bu düzenleme, Gümrük Birliği kapsamında AB üzerinden gelen ithal ürünlerde yaşanan tarife farklılıklarını dengelemeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu yeni uygulama, Türkiye'nin yerel otomobil üreticilerini koruma amacı taşıyor. Düzenlemenin ithalat maliyetlerini artırarak araç satış fiyatlarını yükseltebileceği öngörülüyor.
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