Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat! Yeni Sistemle Büyük Sürprizler Kapıda

Yurt dışı alışveriş alışkanlıklarımızın tamamen değişeceği bir döneme giriyoruz. Geçtiğimiz günlerde gümrük vergilerindeki artış ve limitlerin düşürülmesiyle gündeme gelen yeni düzenlemeler, şimdi de alışverişlerimizin daha yakından takip edilmesiyle devam ediyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün aldığı yeni kararla birlikte, Türkiye'ye gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden geldiği dijital ortamda bildirilecek. Bu sayede, kimin hangi ürünü nereden aldığı daha şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Peki yeni uygulama bizi nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar…

Yeni Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sistemin 15 Ağustos'a kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, basitleştirilmiş gümrük beyannamelerine "pazaryeri" isimli bir alan eklenerek, ilgili bilginin girilmesi zorunlu hale getirilecek. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda, kargo ve lojistik şirketlerine cezai yaptırımlar uygulanacak.

Ayrıca yeni uygulamanın yurt dışı alışveriş alışkanlıklarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Daha önce 150 Euro olan gümrük vergisi muafiyet sınırı, şimdi 30 Euro'ya düşürüldü.

Böylelikle, gümrük müşaviri bedeli, gümrük vergisi ve ek gümrük vergisi yükü nedeniyle yurt dışı alışverişlerinin maliyetini artırarak, tüketicileri daha pahalı yerel alternatifleri tercih etmeye yönlendirmesi tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre ise, yeni düzenlemelerin amacı, kaçakçılığı önlemek ve yerli üretimi desteklemek. Ancak, tüketiciler için daha az seçenek ve daha yüksek maliyet anlamına gelebileceği de belirtiliyor.