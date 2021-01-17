Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Bu Yüz Maskelerini Toplu Alanlarda Kullanmayın!

Yüz maskeleri, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınabilecek en önemli tedbirler arasında yer alıyor fakat her maske uçaklarda ve toplu alanlarda kullanmak için uygun değil. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Hangi Yüz Maskeleri Toplu Alanlar İçin Uygun Değil?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, N95 ve FFP2 tipi maskelerin sağlık çalışanlarının kullanması için özel olarak geliştirildiğini söyledi. Bu maskelerin partikülleri yüzde 95 oranında filtreleyebildiğini söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, N95 ve FFP2 tipi maskelerin toplu alanlarda ve uçaklarda kullanılmasının uygun olmadığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu maskeler (ventilli) havayı içeri alırken filtre kabiliyetine sahip fakat dışarıya verilen havayı, yüzde yüz oranında filtre edemiyor.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sağlık çalışanlarının kullanımına özel olarak tasarlanmış olan maskeler var. N95 ve FFP2 tarzında maskeler. Bunlar partiküllerin yüzde 95 oranında filtre edilmesini sağlayan özel yapım maskeler. Bunlar bizim acil servislerde olduğu gibi bir hastayı entübe etmeniz gerektiğinde ya da hastanın hava yolundaki yabancı cisimleri temizlemeniz gerektiğinde kullanılan maskeler. Halktan kişilerin bu maskeleri günlük yaşamında kullanması önerilmiyor. Bunu Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (FDA) de önermiyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de önermiyor” dedi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Özellikle ventilli olanları, bunlar evet daha az nemlenip daha konforlu olarak nefes almanızı sağlıyor. Yapı işleri için, mesela toz partiküllerinin filtre edilmesi anlamında bunlar elverişli ama ventilli olan yani üzerinde bir valfi bulunan N95 veya FFP2 tarzında maskelerin, uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: