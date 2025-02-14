Z Kuşağı Tam Romantik: Sevgililer Günü'nde Hediyeler En Çok Onlardan Geldi

Valentine's Day yani Sevgililer Günü, sadece Amerika'da değil, dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgiyle kutlanıyor. Ama bir şey kesin: Gen Z, yani Z Kuşağı aşkını belli etmek için abartılı jestler yapmaya kararlı.

Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta bugüne özel olarak birçok içerik çıkarıldı. Etkinlikler ve büyük jestlerle dikkat çeken bu nesil, Sevgililer Günü için harcayacakları parayla göz dolduruyor.

Z Kuşağı 235 Doları Gözden Çıkardı

Z Kuşağı, 14 Şubat'ta ortalama 235 dolar, yani ortalama 8.500₺ harcamaya soyundu. Genç nesil, sevgililerine olan sevgilerini göstermek için kartlardan çikolatalara, peluş oyuncaklardan diğer hediyelere kadar her şey için bütçe ayırmış durumda.

Bu jenerasyonun içerikleri TikToK'ta çoktan viral oldu.

Diğer Kuşaklar 14 Şubat'ı Nasıl Karşıladı?

Gelelim diğer jenerasyonlara. Milenyum kuşağı biraz daha temkinli bir şekilde 176 dolar harcamayı planlarken, X Kuşağı Sevgililer Günü için 95 dolar bütçe ayırıyor. Fakat baby boomer nesli, diğer nesillere kıyasla oldukça mütevazı kalmış ve sadece 53 dolar harcamayı düşünüyor.

Ve tabii ki, sadece harcama miktarları arasında fark yok; erkekler ve kadınlar arasındaki harcama farkı da oldukça dikkat çekici. Erkekler, Sevgililer Günü'nde finansal baskı hissetme konusunda kadınlardan neredeyse iki kat daha fazla. Kadınlar ise partnerlerinden %25 daha fazla harcama bekliyor.

Sadece büyük harcamalar söz konusu değil. Duygusal değer taşıyan hediyeler de revaçta. Yüzde 38'lik bir kesim, el yapımı ya da kişisel dokunuşlar içeren hediyeler vermiş.

Demek ki romantizmi göstermek için illa büyük paralar harcamaya gerek yok, samimi bir hediye her zaman daha anlamlı.

Siz 14 Şubat'ı nasıl geçirdiniz? Yorumlarda buluşalım.