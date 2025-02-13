Türkiye 2024'te En Çok Neye Şikayet Etti? Şikayetvar'dan Yeni Rapor!

Türkiye'nin önde gelen şikayet ve geribildirim platformlarından Şikayetvar, geç de olsa 2024 yılı boyunca platformda toplanan verileri paylaştı. Paylaşılan raporlar eşliğinde Türkiye'nin en çok şikayet ettiği konular ve vatandaşların en çok şikayetçi olduğu sektörler gibi pek çok veri gün yüzüne çıkmış oldu. Detaylar haberlerde.

En Çok Şikayetçi Olunan Sektör E-Ticaret Oldu

Şikayetvarn tarafından paylaşılan 2024 yılına ilişikin özet raporuna göre, platform bir yıl boyunca aylık ortalama 28 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Platforma kayıt olan kullanıcı sayısı ise 2024 yılı sonunda 12 milyon 619 bin 829'a ulaştı. Yıl boyunca 3 milyon 188 bin 999 şikayet ise resmi olarak çözüme kavuştu.

Paylaşılan verilere göre, e-ticaret vatandaşların şikayet yağmuruna tuttuğu sektör oldu. 400 bin şikayet ile bir yıl boyunca en çok şikayet sayısına ulaşan sektör olarak kayıtlara geçen e-ticareti, 354 bin şikayet ile dijital içerik platformları, 339 bin şikayet ile bankacılık ve finans sektörü takip etti. 291 bin 941 şikayete sahip olan iletişim sektörü ise bu alanda 4. sıraya yerleşti. Listenin ilk sıralarında kargo, alışveriş, kamu kurumları, tekstil ve ulaşım gibi sektörleri de görmek mümkün.

Platformda 2024 yılı boyunca en çok şikayetçi olunan konu ise, e-ticaret şirketlerinin sipariş verilen bir ürünü neden belirtemeden iptal edip hemen ardından ürünün fiyatına zam yapması oldu. Milyonlarca tüketiciler, indirimli olarak satın aldığı ürünlerin kurallara aykırı olarak iptal edilip ardından ürünün daha yüksek fiyattan tekrardan satışa çıkarılmasını şikayet etti.

Şikayetvar, bu verilerle birlikte platformda en çok ziyaret alan markaları da duyurdu. Paylaşılanlara göre 2 milyon 814 bin 768 ziyaret sayısıyla bu alanda zirvenin sahibi Instagram oldu. Popüler sosyal medya platformunun ardından ikinci sırada 2 milyon 783 bin 29 ziyaretçi sayısıyla Türk Telekom bulunurken, Akbank ise 2 milyon 352 bin 942 ziyaret sayısıyla üçüncü sıraya yerleşti.

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