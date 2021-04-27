Telefonuna İndirdiği Zararlı Uygulama, Binlerce Liraya Mal Oldu!

Samsun'da telefonuna zararlı uygulama indiren bir vatandaş 234 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcıların en çok kullanıldığı yöntemlerden biri ile dolandırılan vatandaş daha sonra polise şikayette bulundu.

Telefonuna Zararlı Uygulama İndiren Kişinin Parası Buhar Oldu

NTV'deki habere göre Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefon ile arayan bir dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri gibi tanıttı ve hesabından bin lira para çekildiğini, kendisinin para çekiminden haberdar olup olmadığına dair Ö.G.'ye bir soru yöneltti.

Ö.G. haberinin olmadığını söylediğinde dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Ö.G.'den Team Vieewer Quick Sport adlı mobil uygulamayı indirmesini istedi. Uygulamayı telefonuna indirdikten sonra telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrildiğini ve bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Dolandırıcıların tuzağına düştüğünü fark eden Ö.G., polise şikayette bulununca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siber Dolandırıcıların En Çok Kullandığı Yöntemler

Siber güvenlik şirketlerinden ESET, geçtiğimiz günlerde en sık kullanılan yöntemleri açıklamıştı. Bu yöntemler şu şekilde: