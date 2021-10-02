Zenfone 8 Android 12 Beta Programına Kayıtlar Başladı

Asus, Zenfone 8 için Android 12 beta test programına kayıt sürecini başlattı. Peki, Zenfone 8 modeline sahip olan kullanıcılar, test sürecine katılmak için hangi işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Zenfone 8 Android 12 Beta Programına Nasıl Katılınır?

İlk olarak Zenfone 8 isimli akıllı telefonunuzun ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasında yer alan "Sistem" yazısına dokunun.

"Sistem güncelleme" menüsünü açın.

Açılan sayfa üzerinden "Beta test programına kaydol" seçeneğine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde başvuru işlemi sona erecektir. Başvurunuz kabul edildiğinde bir e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

Tayvan merkezli teknoloji devi Asus, Zenfone 8 modeli için Android 12 beta programına kayıt sürecini başlattı. Zenfone 8 modeline sahip olan kullanıcılar, test süreci için ayarlar sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir.

Kullanıcıların başvuru için 13 Ekim tarihine kadar vakti bulunuyor. Dolayısıyla beta test sürecine katılmak isteyen kullanıcıların belirtilen süre zarfına kadar başvuru yapması gerekiyor. Asus, başvurusu kabul edilen kullanıcılara bir e-posta gönderecek. E-posta gönderilen kullanıcılar Android 12 beta programında yer alabilecek.

Android 12 beta programına katılan kullanıcıların bazı hatalar ile karşılaşabileceğini belirtelim. Bu sebepten ötürü günlük kullandığınız cihaz ile programa katılmak iyi bir seçenek olmayabilir. Asus tarafından çok yakında sunulacak Android 12 sürümünü bekleyebilirsiniz.

Asus Zenfone 8 Özellikleri

Ekran: 5,9 inç, Super AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, ZenUI 8

5,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Super AMOLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass Victus ile korunuyor.

Zenfone 8'in arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.