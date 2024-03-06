Zincir Marketlerde Yeni Dönem: Glütensiz Ürün Bulundurma Zorunluluğu Geliyor!
Artık 200'den fazla şubesi olan zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurmak zorunlu olacak. Peki bu zorunluluk ne zaman yürürlüğe giriyor? İşte detaylar!
Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı'nın verdiği tebliğe göre şube sayısı 200'den fazla olan tüm zincir marketlere glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu geldi. Uygulamada glüten intoleransı yaşayan kişilerin glütensiz ürünlere olan erişimini kolaylaştırmak temel alınıyor.
Artık Tüm Marketlerde Glütensiz Gıda Bulanacak
200'den fazla hizmet veren marketlerde artık talebi karşılayabilecekleri miktarda glütensiz ürün ve atıştırmalık bulunmak zorunda. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Tebliğin yayınlanmasıyla birlikte gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı da 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahiplerse mutlaka şubeletinde glütensiz ürün bulundurma zorunda olacak.
- Un
- Tatlı
- Tuzlu atıştırmalık
Yukarı yer alan tüm ürünlerin glütensiz halinin bulunması gereken mağazalar, eğer 400 metrekareden fazla satış alanına sahipse ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalık olmak üzere daha fazla ürün bulundurmak zorunda kalacak.
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Yakın zamanda yeni bir teknolojik ürün satın almaya hazırlanıyorsanız, perakende mağazalar tarafından satışa sunulan aktüel ürünlere göz atmak isteyebilirsiniz.
Getirilen bu zorunluluk ile birlikte glüten intoleransı olan vatandaşların glütensiz gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran, bazıları da 1 Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
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