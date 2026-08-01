Ziraat Bankası'nın Sistemleri Çöktü! İşlem Gerçekleştirilemedi

Ziraat Bankası hizmetlerine Türkiye genelinde erişilemedi. Erişim sorunu devam ederken bankanın mobil bankacılık uygulaması, ATM, POS cihazı ve kart hizmetleri çalışmadı. Kullanıcılar, mobil uygulamaya erişirken hata mesajı ile karşılaştı. Ziraat Bankası henüz bu problemin neden kaynaklandığı hakkında bir açıklamada bulunmasa da sorunun yavaş yavaş çözüme kavuştuğu görülüyor.

Ziraat Bankası'nın Hizmetleri Neden Çöktü?

Ziraat Bankası, müşterilere yönelik yaptığı bilgilendirmede yaşanan erişim sorununun planlı bakım sırasında yaşanan bir teknik aksaklık olduğunu belirtti. Banka, şu anda aksaklığın giderildiğini ve tüm hizmetlerin sorunsuz şekilde çalışmaya başladığını açıkladı. Kullanıcıların an itibarıyla Ziraat Bankası'nın hizmetlerine erişmekte sorun yaşamadığı görülüyor.

Ziraat Bankası'nın Hizmetleri Ne Kadar Sürede Düzeldi?

Ziraat Bankası'nın hizmetlerinin yeniden sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlaması çok fazla zaman aldı. Bu erişim sorunu ya geçici bir problemden kaynaklıydı ya da teknik ekipler çok hızlı bir şekilde hareket etti. Bazı kullanıcılar, kısa bir süreliğine işlem gerçekleştiremese de yavaş yavaş problem çözülmeye başlandı.

Ziraat Bankası'nın Hangi Hizmetlerine Erişilemedi?

Ziraat Bankası şu an Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alıyor. Hâliyle çok sayıda kullanıcı, bankanın hizmetlerini kullanmakta sorun yaşadı. Kullanıcılar, bankanın mobil bankacılık uygulamasında giriş yapamadığını, ATM'den işlem gerçekleştiremediğini ifade etti. Bunun yanı sıra kart hizmetlerinin de kullanılamadığı belirtti.

Para gönderme, ödeme yapma gibi işlemleri gerçekleştirmek her ne kadar geçici bir süre boyunca mümkün olmadı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve yaptığımız kontrollere göre sorun şu anda yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Hâlâ erişim sorunu yaşayan kişilerin sorunu da kısa süre içinde çözülecektir.

Güncelleme (1 Ağustos 2026 - 11.58): Ziraat Bankası'nın açıklaması eklendi.