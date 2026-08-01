iPhone 18 Pro, Ciddi Bir Fiyat Artışıyla Birlikte Gelebilir

iPhone 18 Pro serisinin tanıtım tarihi epey yaklaştı. Eylül ayında yeni serinin tüm modellerinin kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Telefonlara dair henüz resmî bir duyuru yapılmasa da şimdiden bazı iddialar ortaya atılmış durumda. Bunlardan sonuncusu ise doğrudan fiyatlarla ilgili. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve Pro Max, mevcut modellere göre epey pahalı olabilir.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin 250 ila 300 dolar bandında zamlı olarak piyasaya sürüleceği iddia edildi. iPhone 18 Pro'nun fiyatının 1.349 dolar (64 bin 94 TL) ile 1.399 dolar (66 bin 470 TL) arasında değişmesi beklenirken iPhone 18 Pro Max'in ise 1.449 dolar (68 bin 845 TL) ile 1.499 dolar (71 bin 221 TL) arasında değişen bir fiyatla geleceği öngörülüyor.

Tabii, bunun Türkiye'deki tüketicilere yansıması farklı olacak. Bilindiği üzere şu an bizde akıllı telefonlara uygulanan bir vergi bulunuyor. Yüzde 1,2 oranında Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 oranında TRT bandrolü, yüzde 25 ila 50 oranında ÖTV, yüzde 20 oranında ise KDV uygulanıyor. Buna göre iPhone 18 Pro'nun Türkiye'deki tahmini zamlı fiyatı 144 bin TL, iPhone 18 Pro Max'in ise 157 bin TL civarında olabilir. Elbette satış fiyatının bundan biraz daha yüksek olabileceğinin altını çizelim.

Apple Neden iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Fiyatını Artıracak?

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatının neden artacağı ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı ama arkasında tek bir sebep olmadığını söyleyebiliriz. En muhtemel sebeplerden biri, yeni modelin çok daha gelişmiş bir işlemci ile gelecek olması. Yeni nesil işlemcinin üretim maliyeti iPhone 17 Pro serisinde kullanılandan çok daha maliyetli.

Diğer bir gerekçe büyük bir ihtimalle artan bellek maliyetleri. Yeni iPhone modellerinde daha yüksek performans için daha hızlı RAM kullanılacağı öngörülüyor. Bellek fiyatlarındaki artış ise Apple'ın işini epey zorlaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde teknoloji devinin tedarik zincirindeki gücünü kullanarak fiyatları uygun tutmaya çalıştığına yönelik bilgiler ortaya çıktı ama son gelişme, buna rağmen fiyatların artacağına işaret ediyor.

Yeni modellerin daha iyi kamera ile birlikte geleceği aşikâr. Bunları sağlamaksa bir hayli pahalı hâle geldi. Özellikle Apple'ın yapay zekaya odaklanmaya başlandığı bu süreçte telefonu üretmenin ve hizmet sunmanın maliyeti çok yükseldi. Tüm bunları karşılamak için fiyatları biraz artırabilir ve böylelikle kârını da koruyabilir.

iPhone 17 Pro ve Pro Max Şu An Ne Kadara Satılıyor?

Apple'ın resmî web sitesinde şu an iPhone 17 Pro 119 bin 999 TL, iPhone 17 Pro Max ise 132 bin 999 TL fiyat üzerinden satılıyor. Eğer yakın bir zamanda yeni telefon almayı düşünüyorsanız iPhone 17 mi alınmalı yoksa iPhone 18 mi beklenmeli sorusunu yanıtladığımız rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Apple'ın yeni modelleri uygun maliyetli hâle getirme çabalarını göz önüne aldığımda iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerindeki bu olası fiyat artışını epey şaşırtıcı bulduğumu söyleyebilirim. Küresel çapta devam eden bellek sorununa, yapay zeka harcamalarına ve diğer maliyetlere baktığımızda aslında gerçekleşme olasılığı epey yüksek. Umuyorum ki Apple, maliyetleri biraz daha düşürmenin yolunu bulup seriyi daha uygun bir fiyata satar. Aksi takdirde yeni Pro serisi erişilebilir fiyattan bir hayli uzak olacak gibi görünüyor.