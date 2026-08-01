Arkadaşla Oynanabilen Macera Oyunu Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmayı sürdürüyor. Kısa bir süre önce aksiyon oyunu OTXO ile strateji odaklı kart oyunu Sol Cesto'yu ücretsiz erişime açan şirket, haftaya hangi oyunları ücretsiz sunacağını da açıkladı. Gelecek hafta toplamda iki oyun bedava verilecek. Bunlardan biri de arkadaşlarla oynanan popüler bir bulmaca oyunu olacak.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Verecek?

Epic Games, We Were Here Together ve Beacon Pines'ı bedava sunacağını açıkladı. Her iki oyun da 6 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Bu yapımlara hiçbir ücret ödemeden sahip olmak içinse 13 Ağustos 2026'ya kadar vaktiniz olacak. Bu arada ilk oyunun dijital oyun mağazasında normalde 178 TL, ikinci oyunun ise 149 TL'ye satıldığını belirtelim.

We Were Here Together Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan We Were Here Together, arkadaşınızla birlikte takım olarak ilerlemeniz gereken bir yapım. Antarktika'da geçiyor. Gökyüzünü aydınlatan bir acil durum fişeği üzerine harekete geçiyorsunuz. Amacınız ise kaybolan keşif ekibini kurtarmak. Tabii, bu kurtarma görevi kısa sürede beklenmedik olaylara zemin hazırlıyor.

Oyunda ilerlerken kendinizi gizemlerle dolu bir kale olan Castle Rock'ta buluyorsunuz. Arkadaşınızla birlikte ayrı bölümlerde hareket ediyorsunuz. Elinizdeyse sadece bir telsiz var. Biriniz gördüklerini diğerine anlatıyor. Bu bilgilerle bulmaca çözülmeye çalışılıyor. Çeşitli engelleri aşmak için sürekli konuşmanız şart. Yani bu da oyunun olmazsa olmaz unsurlarından birinin iletişim olduğu anlamına geliyor.

We Were Here Together'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan İşlemci: Intel Core i5 4000 serisi veya eş değeri

Intel Core i5 4000 serisi veya eş değeri Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya eş değeri

NVIDIA GTX 1060 6GB veya eş değeri DirectX: Sürüm 11

Beacon Pines Nasıl Bir Oyun?

Beacon Pines, gizemli olayların döndüğü eski bir depoda başlıyor. Her şey tamamen sizin seçimlerinize dayanıyor. Luka ve arkadaşlarıyla kimsenin fark etmediği ilginç olayların izini sürüyorsunuz. Gece gizlice dışarı çıkıyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz ve sır perdesini yavaş yavaş aralıyorsunuz.

Oyunda çeşitli altın tılsımlar buluyorsunuz. Her birinin üzerinde bir kelime var. Onları kullanarak olayların gidişatını tamamen değiştirebiliyorsunuz. Bazen tek bir kelime farklı bir karar almanızı sağlayabiliyor. Yeri geliyor, hiç beklenmedik anda hiç beklemediğiniz bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Kısacası hikâye sabit bir şekilde ilerlemiyor.

Beacon Pines'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: 1.8GHz hızında çalışan bir işlemci

1.8GHz hızında çalışan bir işlemci Ekran Kartı: 1 GB VRAM'e sahip ekran kartı

1 GB VRAM'e sahip ekran kartı Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in haftaya verecek oyunlardan özellikle We Were Here Together'ın çok yoğun talep göreceğini düşünüyorum. Oyun epey popüler. Bir kez oynayanlar asla pişman olmuyor. Zaten Epic mağazasındaki 4 yıldız ve Steam'deki "çoğunlukla olumlu" incelemeler de bunu yeterince ortaya koyuyor. Baecon Pines, bunun gibi genel oyuncu kitlesine uymuyor ama görsel roman türünü sevenler, bu yapımı oynamaktan çok keyif alıyor.