Spotify, Sizi Yıllar Sonra Bile Duygulandıracak Özellik Sunuyor

Her şarkının insanlardaki yeri ayrı olur. 15-16 yaşlarında dinlediğiniz bir şarkıyı 20'li yaşlarda tekrar dinlediğinizde tıpkı ilk dinlediğiniz andaki hislere kapılırsınız. Bu, duygusal hafızadan kaynaklı. Beyin şarkıyı sadece ses olarak kaydetmez. O dönemde kişinin nerede olduğu, ne hissettiği de depolanır.

Spotify ise bu duyguları daha da yoğun hissetmenizi sağlayacak yeni bir özellik sunmaya başladı. Şirket artık her şarkıya bir not bırakmanızı sağlıyor. Bu özelliği kullanarak bıraktığınız notları ileride onları tekrar dinlerken görebileceksiniz. Böylelikle hiç hissetmediğiniz kadar güçlü duygular hissetmeye başlayacaksınız.

Spotify'ın Notlar Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Spotify'in yeni notlar özelliği, çalma listelerindeki şarkılara tek tek kendi notlarınızı ekleme imkânı sağlıyor. Bir şarkının neden listeye eklendiğini, hangi anı ile ilgili olduğunu ya da ne zaman keşfettiğiniz gibi detayları yazabileceksiniz. Örneğin "Bunu 2019 Paris tatilinde tesadüfen tanıştığım bir insan sayesinde keşfettim" gibi bir not girebileceksiniz.

Şirket, bu özellikle çalma listelerini sadece bir tür kütüphane olmaktan çıkarıp insanların müziklerle anlamlı bir bağ kurmasını sağlayan bir alana dönüştürmeyi amaçlıyor. Müzik devi, bunu ayrıca YouTube Music gibi güçlü rakiplerinden önemli bir farkı olması için de sunmaya başlamış durumda. Temelde bir müzik günlüğü gibi düşünülebilir ama daha yeni nesil bir tarzla. Öyle uzun uzun yazmıyorsunuz. Her şey sadece birkaç kelimeden ibaret.

Spotify'ın Notlar Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kendi oluşturduğunuz bir çalma listesini açın.

Çalma listesinde yer alan bir şarkıyı seçin.

Şarkının yanındaki üç noktaya basın.

Not ekleme seçeneğine dokunun.

Notunuzu yazıp kaydedin.

Spotify'ın Notlar Özelliğini Kimler Kullanabilir?

Spotify, yeni özelliğini şimdilik sadece belirli ülkelerde kullanıma sunmuş durumda. Ama önümüzdeki haftalarda tüm ülkelerdeki kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor. Şirket, 16 yaş ve üstü herkesin bu özelliğe erişmesine izin verecek. Ayrıca Premium yani ücretli bir aboneliğe sahip olmanıza da gerek yok. Ücretsiz hesaplarda bile çalışacak.

Spotify Başka Hangi Özelliği Sundu?

Spotify'ın sunduğu tek özellik notlar değil. Buna ek olarak koşu modu özelliğini de erişime açmaya başladı. Bu özellik de koşu sırasında koşunun hangi aşamasında olduğunuza göre uygun şarkılar seçiyor. Hem müzik zevkinize hem koşu temposuna uygun parçalar elde ediyorsunuz. Bu özellik de şimdilik belirli ülkelerde kullanılabiliyor. Öte yandan notlardan farklı olarak sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyor.

Editörün Yorumu

Ben de çoğu insan gibi bundan yıllar önce dinlediğim şarkıları sanki ilk kez aynı duygularla dinliyormuş gibi hissediyorum. Siz de eğer bu yoğun duyguları yaşıyorsanız Spotify'ın notlar özelliğini kesinlikle kullanmanızı öneririm. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından bu notları okuyarak dinleyeceğiniz şarkıların sizdeki etkisi daha büyük olacaktır.