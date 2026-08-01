Sürekli Şarj Cihazı Aramaya Son Veren Tablet Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Motorola, kısa bir süre önce bazı özellikleri ortaya çıkan yeni tabletini tanıttı. Cihaz, Moto Pad 70 Groove olarak adlandırılıyor. MediaTek tarafından geliştirilen orta segment Dimensity işlemci, dev batarya ile birlikte geliyor. Yaklaşık olarak 775 gram ağırlığa sahip ve 6,8 mm kalınlığında.

Moto Pad 70 Groove'un Özellikleri Neler?

Ekran: 12.1 inç, LCD, 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı

12.1 inç, LCD, 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı HDR Desteği: HDR10

HDR10 Görüntü Teknolojileri: Dolby Vision desteği, DCI-P3 renk gamı

Dolby Vision desteği, DCI-P3 renk gamı Ekran Parlaklığı: 800 nit maksimum parlaklık

800 nit maksimum parlaklık İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB microSD Desteği: Mevcut (2 TB'a kadar)

Mevcut (2 TB'a kadar) İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Yazılım Güncelleme Desteği: Android 17 ve Android 18 yükseltmeleri

Android 17 ve Android 18 yükseltmeleri Ses Teknolojileri: Dolby Atmos desteği

Dolby Atmos desteği Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W Video Oynatma Süresi: 15 saate kadar YouTube kullanımı

15 saate kadar YouTube kullanımı Hızlı Şarj Performansı: 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım

10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth Sürümü: 5.4

5.4 Bağlantı Noktası: USB Type-C

USB Type-C Mikrofon: Çift mikrofon

Çift mikrofon Kalınlık: 6,8 mm

6,8 mm Ağırlık: Yaklaşık 775 gram

Yaklaşık 775 gram Yapay Zeka Özellikleri: 40'tan fazla dilde gerçek zamanlı çeviri

Moto Pad 70 Groove'un Ekran Özellikleri Neler?

Moto Pad 70 Groove, 12,1 inç ekran boyutuna sahip. Boyutu sayesinde ideal genişlikte alan sunarak film izlerken, sosyal medyada gezinirken ya da oyun oynarken rahat hareket etme olanağı sağlıyor. 2.5K ekran çözünürlüğü de yazıların net okunması için yeterli. Özellikle ekrana yakından ve detaylı bir şekilde bakarken sorunsuz bir kullanım imkânı sunacaktır.

120Hz yenileme hızı sayesinde ekran geçişlerini akıcı hâle getiriyor. Sosyal medyada kaydırma hareketi yaparken, menüler arasında geçiş yaparken 60Hz ekranlara göre bir hayli etkili olacaktır. Bu arada tabletin LCD ekrana sahip olduğunu fakat AMOLED ekranlar gibi canlı renkler ve derin siyahlar sağlamadığını da not düşelim.

Moto Pad 70 Groove'un İşlemcisi Nasıl?

Moto Pad 70 Groove, gücünü Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. Daha önce Tecno Camon 50 Ultra ve Redmi Note 15 Pro 5G gibi cihazlarda da tercih edilen işlemci, ortalama olarak PUBG Mobile'da 59 FPS, Call of Duty Mobile'da ise 72 FPS almanızı sağlıyor. Biraz daha az kaynak tüketen ama içerik açısından dolu dolu deneyim sunan Mobile Legends: Bang Bang'de ise 89 civarı FPS elde edebiliyorsunuz.

Moto Pad 70 Groove'un Bataryası Kaç mAh?

Cihazın en çok öne çıkan tarafı, 10.200 mAh batarya kapasitesi. Gün içinde sürekli şarj cihazının yanına gitmek istemeyenler için önemli bir avantaj sağladığı söylenebilir. Oyun oynama, internette gezinme ve video izleme için oldukça uzun bir kullanım süresi sunuyor. Paylaşılan bilgilere göre 15 saate kadar YouTube'da video izlenebiliyor. Cihazda 45W hızlı şarj desteğinin mevcut olduğunu da belirtelim.

Moto Pad 70 Groove Türkiye'de Satılacak mı?

Moto Pad 70 Groove'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili şimdiye kadar net bir açıklamada bulunulmadı fakat Motorola'nın şu an Razr 60 ve Edge 70 modelleri Türkiye'de satışta. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Moto Pad 70 Groove'un da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Moto Pad 70 Groove'un Fiyatı Ne Kadar?

Moto Pad 70 Groove sadece 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile satılacak. Cihaz için 36 bin 999 rupi (18 bin 418 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse vergilerle birlikte nihai fiyat 35 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini ayrıyeten belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Moto Pad 70 Groove'un en çok beğendiğim tarafı elbette dev bataryası oldu. Benim bir tablette en çok dikkat ettiğim unsurların başında pil ömrü gelir. Bu cihaz ise 10.200 mAh batarya kapasitesiyle gerçekten uzun bir kullanım süresi sağlıyor. Günün yarısından çoğunu YouTube'da video izleyerek geçirmeyi mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcıları da sürekli şarj cihazı arama derdinden de kurtaracaktır.