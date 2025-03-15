Yenilenen Ziraat Mobil Sosyal Medyada Topa Tutuldu! İşte Ziraat'le İlgili En Komik Paylaşımlar

Bu içeriğimizde Ziraat Bankası mobil uygulamasının yenilenen arayüzü ile ilgili komik X gönderilerini bir araya getirdik. İşte yüz güldüren paylaşımlar!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Türkiye’nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası, milyonlarca müşterisinin severek kullandığı mobil uygulamasının arayüzünü tamamen değiştirdi. Ancak yapılan bu büyük güncelleme, kullanıcıları pek de mutlu etmedi. Eski tasarımın izlerini tamamen silen yeni arayüz, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Biz de bu konuyla ilgili komik X gönderilerini sizin için derledik.

Yeni Ziraat Mobil Uygulaması İçin Komik X Paylaşımları

Kullanıcıların büyük çoğunluğu aynı düşüncede olunca komik X gönderileri de gecikmedi. İşte güncelleme ile ilgilii komik paylaşımlar!

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