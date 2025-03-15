Yenilenen Ziraat Mobil Sosyal Medyada Topa Tutuldu! İşte Ziraat'le İlgili En Komik Paylaşımlar

Türkiye’nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası, milyonlarca müşterisinin severek kullandığı mobil uygulamasının arayüzünü tamamen değiştirdi. Ancak yapılan bu büyük güncelleme, kullanıcıları pek de mutlu etmedi. Eski tasarımın izlerini tamamen silen yeni arayüz, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Biz de bu konuyla ilgili komik X gönderilerini sizin için derledik.

Yeni Ziraat Mobil Uygulaması İçin Komik X Paylaşımları

Kullanıcıların büyük çoğunluğu aynı düşüncede olunca komik X gönderileri de gecikmedi. İşte güncelleme ile ilgilii komik paylaşımlar!

Ziraat bankasının yeni arayüzünü unutturmak için twitterı bozup duruyorlar — kevin (@andsixtynine) March 10, 2025

ziraat mobilin yeni arayüzünü tasarlayan adam pic.twitter.com/lNQ9QiExsU — 59.748 futbol tayfa anı (@sonsuzfutbtayfa) March 11, 2025

ziraat mobil yeni arayuzpic.twitter.com/6hdwVNspSt — æ (@o1mikel) February 19, 2025

O kadar parasızım ki ziraat uygulamasına 1 ay önce gelen arayüz güncellemesini daha bugün fark edebildim pic.twitter.com/JTOWfuAGJV — arda (@krbyJK) March 7, 2025

Onu çok özlüyorum (ziraat mobil eski arayüzü — ş (@andakalabi) March 11, 2025

ziraat mobil guncellenmis, ne nerde bulana kadar dokunmatik telefonu yeni kullanmaya baslayan amcalara dondum — ümran (@umrancimm) February 20, 2025

ziraat mobil güncellendiğinden beri işlem yapmanın zorluğu daha iyi anlatılamazdı https://t.co/kjumXD7ZdT — Lokomotif Gülşen (@rumuzaskbocegi) March 10, 2025

Ziraat mobil ile birkaç dakikadır şöyleyiz... pic.twitter.com/ri3aN0rvHc — Merve🛡️ (@kendinegel0000) March 11, 2025

Ziraat mobilin ara yüzünü niye değiştirdiniz bilader kendimi ilk defa bilgisayara dokunan binali yıldırım gibi hissediyorum pic.twitter.com/pfj1XJIQ8c — Bekalp (@iAminCan) March 10, 2025

Ziraat mobil'in güncellemesini anlamaya çalışırken yanlışıkla kredi çektim🤦‍♀️Nasıl ödeyecem ben şimdi bunu geri — Tuğçe ÇOLAK (@tugcecoolakt) March 14, 2025

Ziraat mobil bankacılık kendini güncellemiş korkunç olmuş eskiye dönsün hemen yanlışlıkla bir şeyler onaylayabilirim — Ufo Gören Masum Köylü (@NurHusne) March 11, 2025