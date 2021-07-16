Ziraat Mobil Uygulaması Çöktü!

Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. Hesaplarına giriş yapmak ve işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar, "İşlemnizi gerçekleştiremiyoruz" ya da "İnternet bağlantınızda sorun var" gibi hata ekranı ile karşı karşıya kaldı. Peki, Ziraat Bankası'nın uygulaması neden açılmıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ziraat Mobil Uygulaması Neden Açılmıyor?

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişim konusunda sorun yaşanıyor. Ziraat Bankası kullanıcıları, hesaplarına girmek istediğinde "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekran deneyin", "İnternet bağlantınızda sorun var" gibi hata mesajları ile karşılaşıyor.

Bankanın mobil uygulamasına erişim konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, karşılaştıkları sorunu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. Popüler sosyal medya platformu Twiter'da "#ZiraatBankası" etiketi kısa süre içerisinde gündem oldu.

Banka tarafından Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli müşterilerimiz, Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek içni çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

AkBank Bankası'nda da Erişim Sorunu Yaşanmıştı

Akbank Bankası'nda da geçtiğimiz günlerde erişim sorunu meydana gelmişti. Erişim sorunu yaklaşık olarak 2 gün boyunca sürmüştü. Erişim sorununun bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı açıklanmıştı. Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, konu ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

Akbank CEO'su Binbaşgil, yaptığı açıklamada, "6 Temmuz 2021’de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir. O günden bu yana tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermektedir" sözlerini kullanmıştı.

Binbaşgil, "Bu zorlu süreçte tüm ilgili arkadaşlarımız iş ortaklarımız ile birlikte sistemlerimizi kesintisiz hale getirebilmek için aralıksız ve yoğun bir çalışma sergilediler. Ancak sorunun giderilmesi maalesef uzun sürdü" ifadelerini kullanmıştı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: