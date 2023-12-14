Zorunlu Trafik Sigortasına Yönelik Yeni Düzenleme: Azami Prim Artış Oranı Açıklandı!

Trafik Sigortası Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmî Gazete'de yayınlanan son değişiklikle Zorunlu Trafik Sigortası primlerinde önümüzdeki yıl için değişiklikler yapıldı.

2024 yılının ilk çeyreğini etkileyecek kararla birlikte aylık prim artış oranı en fazla %5 olarak belirlenecek. Mayıs ayından itibaren ise aylık fiyat ayarlamaları hasar maliyet endeksine göre yapılacak. Resmî Gazete'deki açıklama ise şu şekilde:

"Trafik sigortası tavan fiyatının 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacaktır."

Azami Prim Artış Oranı %5 Olarak Belirlendi

Hasar maliyet endeksi hesaplamalarında TÜİK verileri kullanılacak. Bu doğrultuda asgari ücret artışı %45, yedek parça ve aksesuar fiyat artışı %30, araç fiyatlarındaki artış %15, bakım onarım fiyatlarındaki artış ise %10 olacak.

Elbette Sigorta Kurulu Başkanlığı 2024 yılı Ocak-Nisan dönemi için belirlenen artış oranını referans alarak Mayıs ayından itibaren uygulanacak hasar maliyet endeksine göre fiyatlarında değişiklik yapabilecek.

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