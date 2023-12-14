Ekşi Sözlük'e Yeni Bir Erişim Engeli Daha Geldi!

Geçtiğimiz aylarda erişim engeli alan Ekşi Sözlük, sonrasında yeni domainlerle yayın hayatına devam etmişti. Şimdi ise bir erişim engeli kararıyla daha karşı karşıya.

İlk olarak eksisozluk2023.com alan adıyla yayın hayatına devam eden Ekşi Sözlük, çok geçmeden aldığı yeni erişim engelinin ardından eksisozluk1923.com alan adına geçmişti.

Uzunca süredir bu alan adı üzerinden erişim sıkıntısı yaşanmıyordu fakat bugün gelen yeni bir erişim engeli sonrası bu alan adına da erişim mümkün olmamaya başladı.

Ekşi Sözlük Yeni Alan Adını Açıkladı

Ekşi Sözlük resmî X hesabı üzerinden aktarılan gelişmede yeni alan adının eksisozluk1999.com olduğu bildirilirken, yeni erişim engelinin arkasındaki yatan nedene dair bir açıklama henüz gelmiş değil.

EngelliWeb isimli X hesabının paylaşımına göre son alan adı eksisozluk1923.com, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellenmiş durumda.

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