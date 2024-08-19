İnanılmaz Fiyatıyla El Konsolu Zotac Gaming Zone Satışa Sunuldu!

Zotac, uzun süredir beklenen Zotac Gaming ZONE isimli premium oyun el konsolunu nihayet piyasaya sürüyor. Seçili bölgelerde ve online satış platformlarında ön siparişe açılan cihaz, hem donanımı hem de kontrol özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki bu özellikler neler ve fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

Zotac Gaming ZONE Özellikleri Neler?

AMD Ryzen 7 8840U işlemci ve RDNA 3 grafik birimiyle donatılan Gaming ZONE, güçlü performansıyla öne çıkıyor. 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD depolama alanı, oyunlara hızlı erişim ve kesintisiz deneyim sunuyor. 7 inçlik Full HD AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değerleriyle canlı ve akıcı görseller sunuyor.

Gaming ZONE, sadece güçlü donanımıyla değil, aynı zamanda sunduğu üst düzey kontrol özellikleriyle de dikkat çekiyor. Hall etkisi sensörleri kullanan tetikleyiciler ve analog çubuklar, hassas ve dayanıklı bir oyun deneyimi sunuyor. 2 aşamalı ayarlanabilir tetikleyiciler ve Radial Dials gibi özellikler, oyunculara kişiselleştirilebilir kontrol imkanı tanıyor.

Bunlara ek olarak cihazda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, Zotac tarafından tasarlanan bir Docking Station ve suya dayanıklı bir taşıma çantası da satışa sunuluyor. Docking Station, ek depolama ve bağlantı seçenekleriyle cihazı bir masaüstü bilgisayara dönüştürüyor. Ön kamera, mikrofon ve parmak izi okuyucu gibi özellikler de cihazda yer alıyor.

Son olarak Zotac, satın alımlarda 1 aylık Game Pass aboneliği de hediye ederken, 799 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor.