Fiyat Performans Canavarı ZTE Axon 50 Tanıtıldı! İşte Dikkat Çeken Özellikleri

Çin merkezli en büyük üreticilerden ZTE, akıllı telefon dünyasındakini varlığını genişletmeye devam ediyor. Nubia ve Red Magic markalarının tepe şirketi olarak bilinen firma, son olarak yeni Axon 50 modelini duyurdu. İşte ZTE Axon 50 özellikleri ve fiyatı!

ZTE Axon 50 Özellikleri ve Fiyatı

ZTE, 2023 yılında Axon 50 Ultra ve 50 Lite modellerini piyasaya sürdü. Şimdi ise merakla beklenen standart sürümü tanıttı. Cihaz, teknik özellikler ve güç açısından Ultra ve Lite'ın arasında konumlanıyor.

ZTE Axon 50, 6.67 inç boyutunda bir ekrana sahip. 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 144 Hz yenileme hızı, 1000 nit tepe parlaklık ve 10-bit renk derinliği sunuyor.

Cihazın kalbinde TSMC’nin 4nm üretim sürecine sahip, 3.19 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor.

Android tabanlı MyOS 12 ile çalışan telefonun arka tarafında OIS destekli 64 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP telefoto kameralardan oluşan üçlü kurulum yer alıyor. Öte taraftan cihaz, 5000mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Ayrıca 80W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Kısa süre önce satışa sunulan ZTE Axon 50 modelinin fiyatı ise 250 dolar. 12 GB RAM + 512 GB depolama şeklinde tek bir opsiyon var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ZTE Axon 50 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.