ChatGPT'nin Cevapları Değişiyor: GPT-6 Ücretsiz Kullanıcılara da Açılıyor

ChatGPT'yi ücretsiz kullananlar da artık GPT-6 ile sohbet edebilecek. OpenAI, eylülde tanıttığı GPT-6 ailesine sohbete göre ayarlanmış iki yeni model ekledi ve 7 Ekim'de bunları ChatGPT'nin sohbet ekranında dağıtmaya başladı. Plus ve üstü aboneler GPT-6 Sol'a geçiyor. Ücretsiz ve Go kullanıcılarına ise GPT-6 Luna 8 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılıyor.

GPT-6 ChatGPT'de Neyi Değiştiriyor?

En görünür yenilik, Intelligent UI (akıllı arayüz) adı verilen özellik. ChatGPT artık soruya göre cevaba grafik, harita, tıklanabilir buton, form ve sohbetin içinde çalışan küçük araçlar ekleyebiliyor. OpenAI'ın örneklerinde bisiklet parçalarını sekmelerle anlatan bir şema ve yol gezisi için notlu bir harita var. Basit bir soruya ise yine düz metinle cevap geliyor. OpenAI'a göre modelin cevap biçimini seçme becerisi daha geliştirilmeli.

GPT-6 düşünmeye devam ederken cevabı yazmaya da başlayabiliyor. Şirketin kendi ölçümüne göre en hızlı ayar olan Instant modunda, web araması gereken sorularda ilk satırlar önceki nesle göre ortalama yüzde 44 daha erken ekrana geliyor.

GPT-6 Sol ile GPT-6 Luna Arasında Ne Fark Var?

İki model de gündelik sohbet için ayarlandı ve Intelligent UI'ı destekliyor. Ancak ücretsiz ve Go kullanıcılarının aldığı model, Plus ve üstü abonelerinkiyle aynı değil. İki model arasındaki fark ve Luna'nın kullanım limitleri belli değil. Ücretsiz ve Go kullanıcıları Luna'nın bir sürümünü 22 Eylül'den beri yalnızca masaüstü uygulamasında kullanabiliyordu; sohbet ekranında bu model yoktu.

Tek ipucu geliştirici tarafında: OpenAI, geliştiricilere sunduğu GPT-6.1 Sol'u en güçlü model GPT-6 Astra'ya yakın ama beşte bir fiyatına, Luna'yı ise hızlı ve ucuz işler için sunuyor. Sohbetteki modeller bunlardan ayrı olduğu için bu fark birebir geçerli olmayabilir. Pro, Business ve Enterprise'daki en üst "Pro" düşünme modu ise Astra'yla çalışmaya devam ediyor ve Intelligent UI'ı desteklemiyor.

GPT-6, Türkiye'de Ne Zaman Açılıyor, Go ve Plus Kaç TL?

Geçiş tüm dünyada yapılıyor, Türkiye için bir kısıtlama yok. Dağıtım kademeli olduğu için yeni model her hesaba aynı gün gelmeyebilir. OpenAI yeni deneyimi web ve mobil uygulama için anlatıyor; Windows ve macOS uygulamasından söz etmiyor.

App Store'da ChatGPT Go aylık 249,99 TL'ye, Plus ise haziranda 499,99 TL'den 999,99 TL'ye çıkan fiyatıyla satılıyor. Go'yu ücretsiz plandan ayıran şey model değil; araçlarla daha fazla mesaj, daha fazla dosya yükleme, görsel üretme ve sesli sohbet hakkı ile daha uzun süreli bellek.

Editörün Yorumu

Bana göre bu güncellemenin asıl haberi modelin adı değil, cevabın biçimi. ChatGPT bir yol planını ya da bir tarifin zamanlamasını bugüne kadar madde madde yazıyor, gerisini bizim kafamızda canlandırmamızı bekliyordu. Bu iş artık cevabın içine geliyor ve OpenAI bunu ücretsiz plandan esirgemiyor. Yine de hangi soruya grafik, hangisine düz metin verileceğine model kendisi karar veriyor; bu karar şaşarsa telefonda gereksiz kalabalık cevaplarla karşılaşabiliriz. Asıl merak ettiğim, Türkçe sorularda da aynı arayüzün aynı özenle kurulup kurulmayacağı.