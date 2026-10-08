Samsung Telefon Satsa da Kâr Edemiyor: Üretimi Yüzde 30'a Kadar Kısabilir

Samsung, yılın son çeyreğinde telefon üretimini yüzde 30'a kadar azaltmaya hazırlanıyor. Money Today'in sektör kaynaklarına dayanan haberine göre şirketin telefon bölümü, parça tedarikçilerinden teslimatları yüzde 20 ile 30 arasında düşürmelerini istedi. Gerekçe talep düşüşü değil: Pahalanan bellek yüzünden satılan telefonlardan kâr kalmıyor. Samsung haberi doğrulamadı.

Üretim Ne Kadar Azalabilir, Hangi Modeller Etkilenir?

Kesinti satışlar iyi giderken geliyor. Samsung Türkiye'nin aktardığına göre yeni Galaxy Z serisinin küresel ön siparişleri önceki nesle göre yüzde 30'un üzerinde arttı. Son çeyrekteki kesintiyle Samsung'un bu yılki üretiminin 200 milyonun biraz üzerinde kalması bekleniyor. Yüzde 30'un neye göre hesaplandığı ise belli değil.

Hangi modellerin etkileneceği de belli değil. Samsung'un telefon üretimi son çeyrekte zaten her yıl düşüyor, çünkü yeni Galaxy S modelleri ocak-şubat döneminde tanıtılıyor. Ancak konuşulan kesinti bu mevsimsel düşüşten daha sert.

Kesintinin Nedeni Ne?

Asıl sorun bellek fiyatları. Telefonlarda kullanılan 12 GB bellek, yılın ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine göre yüzde 175 pahalanarak 145-146 dolara çıktı. Bir sektör yetkilisi, bu yüzden Samsung telefonlarının satıldığında geriye hiçbir şey bırakmadığını söyledi.

Tablonun tuhaf yanı, Samsung'un dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olması. Şirketin 8 Ekim'de açıklanan ön bilançosunda üçüncü çeyrek faaliyet kârı 107,4 trilyon wonla (yaklaşık 80 milyar dolar) rekor kırdı. Telefon ve ağ bölümü ise ikinci çeyrekte zarara geçmişti. Aracı kurumlar bu bölümün üçüncü çeyrekte de 0,9 ile 1,9 trilyon won (yaklaşık 0,7-1,4 milyar dolar) zarar etmesini bekliyor.

Bellek yüzünden hedef küçülten ilk marka Samsung değil. Nikkei Asia haziran sonunda Xiaomi, OPPO ve vivo'nun da bu yılki telefon hedeflerini yüzde 30'a kadar düşürdüğünü yazmıştı.

Türkiye'deki Galaxy Fiyatları Etkilenir mi?

Kesintinin Türkiye'deki fiyatlara ya da stoklara nasıl yansıyacağı belli değil. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir'in ekim başında Capital dergisine verdiği bilgiye göre şirket, temmuz itibarıyla yüzde 39,5 payla pazarın lideri ve ülkede sattığı cihazların önemli bölümünü yerli üretimle karşılıyor. Kesintinin bu üretimi etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

Azdemir, maliyet ve fiyat baskısının yılın kalanında da sürmesini beklediklerini söylemişti. Galaxy S26'nın fiyatı da 18 Eylül ve 2 Ekim'deki iki zamla 70.499 TL'den 86.999 TL'ye çıktı, Samsung zamlar için gerekçe göstermedi. Ekim zammı Galaxy S26 FE'yi etkilemedi, model 54.999 TL'de kaldı.

Editörün Yorumu

Bana göre bu haberde asıl dikkat çeken, sorunun alıcıda değil maliyette olması. 2022'deki kesinti haberlerinde Kore basını nedeni savaş ve enflasyonun zayıflattığı talep olarak göstermişti. Bu kez ön siparişler artarken üretimin kısılması konuşuluyor. Samsung'un bellekte rekor kâr ederken telefonda zarar etmesi de aynı maliyet artışının sonucu. Açıkçası Samsung Türkiye'nin fiyat baskısının yıl sonuna kadar süreceğini söylemesi, yakın zamanda indirim beklemek için bir neden bırakmıyor. Yine de kesinti haberi isimsiz kaynaklara dayanıyor; Samsung doğrulamadan ölçeğini bilmek zor.