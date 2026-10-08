ChatGPT ile Yapılan Görselleri Yakalayan Google Aracı Herkese Açıldı

Sosyal medyada gördüğünüz bir görselin yapay zekayla üretilip üretilmediğini anlamak artık biraz daha kolay. Google SynthID Detector adlı aracını 7 Ekim'de herkesin kullanımına açtı. Araç Google'ın yanı sıra OpenAI, NVIDIA ve Güney Koreli Kakao'nun yapay zeka modellerinin dosyalara gizlediği filigranları arıyor ve ChatGPT görsellerini de tanıyabiliyor. Ancak her yapay zeka içeriğini yakalamıyor.

SynthID Detector Hangi Yapay Zeka İçeriklerini Tanıyor?

SynthID, Google'ın 2023'te geliştirdiği görünmez bir filigran. Bu teknolojiyi kullanan modeller, ürettikleri görselin piksellerine ya da sesin içine gözle ve kulakla fark edilmeyen bir iz bırakıyor. Google'a göre SynthID bugüne kadar 180 milyardan fazla görsel ve videoya eklendi.

Google aracı ilk kez Mayıs 2025'te tanıtmış, yalnızca gazeteci ve araştırmacılara açmıştı. O sürüm yalnızca Google'ın filigranına bakıyordu. Yeni sürüm aynı teknolojiyi kullanan OpenAI, NVIDIA ve Kakao'nun kendi filigranlarını da tanıyor.

OpenAI'ın filigranı ChatGPT ile üretilen görsellerde ve temmuzun sonundan beri seslerde var; Sora videolarında bu filigranın kullanıldığına dair bir bilgi yok. OpenAI filigrana mayısta geçtiği için daha eski ChatGPT görselleri de tanınmıyor. Meta ve Microsoft gibi kendi filigranını kullanan şirketlerin içeriklerini ise araç tanımıyor.

SynthID Detector Nasıl Kullanılır?

Aracı kullanmak için bir Google, Apple ya da OpenAI hesabıyla giriş yapmak gerekiyor:

synthid.com adresine girin, kullanım koşullarını kabul edin ve hesabınızla oturum açın.

En fazla 100 MB büyüklüğündeki görsel, video ya da ses dosyasını yükleme alanına sürükleyin ya da "Select file" düğmesiyle seçin.

Sonuç ekranında filigranın bulunup bulunmadığına ve içeriği hangi şirketin yapay zekasının ürettiğine bakın. Araç bazen tespit için yeterli bilgi olmadığını da söyleyebiliyor.

Google'ın verdiği bilgiye göre her kullanıcı günde yaklaşık 10 kontrol yapabiliyor. Şirket bu sınırla, kontrollerin filigran silme araçları geliştirmekte kullanılmasını önlemek istiyor. Yüklenen dosya sonuç verildikten sonra siliniyor.

SynthID Detector'ın Sonuçları Ne Kadar Güvenilir?

"Tespit edilmedi" sonucu, içeriğin yapay zekayla üretilmediğini kesin olarak göstermiyor. İçerik filigran kullanmayan bir modelle üretilmiş ya da yoğun düzenlemeyle filigranı zayıflamış olabilir. Google bu durumda başka kanıtlara da bakılmasını öneriyor. Araç baştan üretilen içerikle yalnızca düzenlenen içeriği de ayırmıyor; Gemini ile rötuşlanmış gerçek bir fotoğraf da "tespit edildi" sonucu verebilir. Çok nadir de olsa filigransız bir dosyada yanlış alarm verme ihtimali var.

Türkiye'den Kullanılabiliyor mu, Türkçe Desteği Var mı?

Araç dünya genelinde açıldı ve Türkiye için bir kısıtlama yok. Ancak arayüz yalnızca İngilizce. Türkçe kontrol yapmak isteyenler Gemini uygulamasına görseli yükleyip "Bu yapay zekayla mı üretildi?" diye sorabilir. Gemini'nin filigran kontrolü ise yalnızca Google'ın yapay zekasıyla üretilen içerikleri tanıyor.

Editörün Yorumu

Bana göre bu aracın en tehlikeli tarafı, "tespit edilmedi" sonucunun "bu içerik gerçek" diye okunması. Türkiye'de ünlülerin yüzüyle hazırlanan sahte yatırım videolarını üretenlerin filigran ekleyen araçları seçeceğini sanmıyorum. WhatsApp'ta dolaşan böyle bir videoyu araca yükleyen biri büyük olasılıkla "tespit edilmedi" sonucuyla karşılaşacak. Yine de viral bir Gemini ya da ChatGPT görselinin kaynağını saniyeler içinde, şirket adıyla birlikte doğrulamak deprem ya da seçim gibi kriz anlarında küçümsenecek bir şey değil.