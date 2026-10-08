12 GB RAM'li Galaxy Tab S12+ Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung, Galaxy Tab S12+'ı Türkiye'de satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 12 GB RAM ile birlikte gelen cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Tab S12+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 67 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Tablet gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bu arada Samsung Galaxy Tab S12 Ultra için 78 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1752 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 10.600 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Samsung Galaxy Tab S12+'ın İşlemcisi Nasıl?

Galaxy Tab S12+'ta MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Android 17 tabanlı One UI 9 ile birlikte gelen tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 187,8 x 289,5 x 5,3 mm boyutlarında olan cihazın ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Galaxy Tab S11'de de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Ekran Özellikleri Neler?

Samsung'un yeni tableti 12,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1752 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Tab S11'de 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Dynamic AMOLED 2X ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek yenileme hıız da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.