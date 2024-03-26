Mark Zuckerberg Kesenin Ağzını Açtı: Rakip Firmada Çalışanlara İş Teklif Ediyor!

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, şirketinin yapay zeka alanındaki rolünü yükseltmeye çalışıyor. Bunun için de ilgili departmana işe alım hızını da artırıyor.

The Information'ın haberine göre, Zuckerberg rakip firmaların yapay zeka araştırmacılarına mail atarak iş teklifinde bulunuyor.

Özellikle Google'ın DeepMind'ında çalışan yapay zeka araştırmalarına kişisel e-postaları üzerinden ulaşan CEO için, ismi açıklanmayan kişilerden biri Meta'nın yapay zeka çalışmaları için kendileriyle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu söyleyerek ekibe katılmalarını istedi.

Zuckerberg, Meta Yapay Zekasını Yükseltmeye Çalışıyor

The Information'ın iddiasına göre bu Zuckerberg'in ilk e-posta ile iş tekliflerinde bulunma hamlesi değil. Daha önce de adaylara herhangi bir görüşme talep etmeden iş teklifinde bulunmuş ve rakip firmalarda çalışanlara daha yüksek maaş verme konusunda kendi politikasını esnetmiş.

Meta'nın işe alımlarında böyle bir yol çizmesi, Zuckerberg'in şirketi yapay zeka alanında gerçekten baskın bir konuma getirmeye çalışmasından kaynaklanıyor.

Ocak ayında da The Verge ile yaptığı röportajda Zuckerberg, 2024 sonuna kadar 340.000'den fazla NVIDIA H100 GPU'ya sahip olmayı hedeflediğini söylemişti.