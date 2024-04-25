Zuckerberg'in Yapay Zeka Açıklamaları Başını Yaktı: Meta Hisseleri Düşüyor!

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Threads gibi uygulamaların çatı şirketi Meta'nın hisseleri, Mark Zuckerberg'in açıklamaları yüzünden büyük bir darbe yedi. Teknoloji devinin CEO'su Zuckerberg, Meta yapay zekasından kar edebilmelerinin çok uzun bir süre sonra gerçekleşebileceğini söyledi ve hisselerin düşmesine sebep oldu.

Meta'nın Yapay Zekası Yüzünden Hisseler Düşüşe Geçti

Yatırım dünyasında büyük bir şaşkınlığa sebep olan açıklama şirketin tahmin edilenden daha düşük bir gelir elde etmesinden hemen sonra geldi. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Meta, bir önceki çeyreğe oranla gelirini yüzde 27 artırmış olsa da şirketin hisseleri sonradan düşme ivmesine geçti.

Teknoloji devinin bu gelişmelere kayıtsız kalmayacağı aşikar. Şirketin yeni yatırımlarını veri merkezleri ve çip tasarımları gibi yapay zeka altyapısı oluşturmaya yöneltmesi bekleniyor.

Open AI gibi şirketlerin yarattığı mucizelere bakılırsa Meta'nın bu çabaları hiç de yersiz değil.

Llama 3 isimli yapay zeka modeli ile rakiplerine cevap veren şirket açık kaynak kodlu modeliyle fark yaratmıştı Meta'nın yapay zeka ile sınavında nasıl performans göstereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zuckerberg'in açıklamaları ise yatırımcıların gözünde şirketin gelir kaybetmeye devam edeceğini gösteriyor.