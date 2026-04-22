Łukasz Jakowski Games tarafından geliştirilen Age of History 2: Definitive Edition, tarihi baştan yazabileceğiniz kapsamlı bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk

⚡ Önemli Bilgiler Age of History 2: Definitive Edition, serinin sevilen grand strategy yapımını daha modern hale getiriyor.

Oyunda 13.892 bölgeden oluşan dev bir dünya haritası bulunuyor.

Sadece savaş değil; ittifak kurma, yaptırım uygulama, vassal olma, propaganda yapma, şehir kurma ve teknoloji paylaşma gibi çok sayıda diplomasi seçeneği var.

Popüler strateji oyunları arasında yer alan Age of History serisi, Age of History 2: Definitive Edition ile daha modern bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oynanış, arayüz ve performans değişikleriyle birlikte oyunculara kapsamlı bir strateji deneyimi sunan bu oyunda, devasa bir dünya haritasını yöneteceksiniz.

Harita üzerinde yüzlerce medeniyet bulunuyor. En büyük imparatorluklardan en küçük kabilelere kadar tarihi yeniden yazabilir ve kendi alternatif senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.

Age of History 2: Definitive Edition, oyunculara sadece savaş değil, aynı zamanda diplomasi unsuru da sunmaktadır. Farklı ülkelerle ittifaklar, kredi talepleri, propagandalar ve aklınıza gelebilecek her türlü siyasi ve ekonomik hamleyi yapabilirsiniz.

Alışılmış haritanın ve tarih ilerleyişinin yanı sıra kendi senaryolarınızı oluşturacaksınız. Nasıl mı? Age of History 2: Definitive Edition'da, kendi haritanızı kapsamlı editörleri kullanarak oluşturabilirsiniz. Eyaletler, şehirler, arazi türleri, büyüme oranları ve daha birçok şeyi özelleştirin.

Eğer hem kendi tarihinizi oluşturmak hem de bilinen tarihteki olaylarda yer almak istiyorsanız, Age of History 2: Definitive Edition indirin ve kapsamlı bir strateji deneyimi yaşayın!

Age of History 2: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows® 7/8/10/11 64-bit

Windows® 7/8/10/11 64-bit İŞLEMCI: 1.8 GHz Single Core

1.8 GHz Single Core BELLEK: 2 GB RAM

2 GB RAM EKRAN KARTI: Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory

Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory DEPOLAMA: 850 MB kullanılabilir alan