Age of History 2: Definitive Edition
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 850 MB
- Üretici Łukasz Jakowski
Łukasz Jakowski Games tarafından geliştirilen Age of History 2: Definitive Edition, tarihi baştan yazabileceğiniz kapsamlı bir strateji oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Age of History 2: Definitive Edition, serinin sevilen grand strategy yapımını daha modern hale getiriyor.
- Oyunda 13.892 bölgeden oluşan dev bir dünya haritası bulunuyor.
- Sadece savaş değil; ittifak kurma, yaptırım uygulama, vassal olma, propaganda yapma, şehir kurma ve teknoloji paylaşma gibi çok sayıda diplomasi seçeneği var.
Popüler strateji oyunları arasında yer alan Age of History serisi, Age of History 2: Definitive Edition ile daha modern bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oynanış, arayüz ve performans değişikleriyle birlikte oyunculara kapsamlı bir strateji deneyimi sunan bu oyunda, devasa bir dünya haritasını yöneteceksiniz.
Harita üzerinde yüzlerce medeniyet bulunuyor. En büyük imparatorluklardan en küçük kabilelere kadar tarihi yeniden yazabilir ve kendi alternatif senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.
Age of History 2: Definitive Edition, oyunculara sadece savaş değil, aynı zamanda diplomasi unsuru da sunmaktadır. Farklı ülkelerle ittifaklar, kredi talepleri, propagandalar ve aklınıza gelebilecek her türlü siyasi ve ekonomik hamleyi yapabilirsiniz.
Alışılmış haritanın ve tarih ilerleyişinin yanı sıra kendi senaryolarınızı oluşturacaksınız. Nasıl mı? Age of History 2: Definitive Edition'da, kendi haritanızı kapsamlı editörleri kullanarak oluşturabilirsiniz. Eyaletler, şehirler, arazi türleri, büyüme oranları ve daha birçok şeyi özelleştirin.
Eğer hem kendi tarihinizi oluşturmak hem de bilinen tarihteki olaylarda yer almak istiyorsanız, Age of History 2: Definitive Edition indirin ve kapsamlı bir strateji deneyimi yaşayın!
Age of History 2: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows® 7/8/10/11 64-bit
- İŞLEMCI: 1.8 GHz Single Core
- BELLEK: 2 GB RAM
- EKRAN KARTI: Hardware Accelerated Graphics with dedicated memory
- DEPOLAMA: 850 MB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Age of History 2: Definitive Edition ne zaman çıktı?
Oyun 15 Nisan 2026 tarihinde Steam’de çıkış yaptı.
Age of History 2: Definitive Edition nasıl bir oyun?
Sıra tabanlı büyük strateji, diplomasi ve savaş odaklı bir tarih simülasyon oyunudur.
Multiplayer var mı?
Evet, hotseat multiplayer desteği bulunuyor. Aynı cihazda birden fazla oyuncu oynayabiliyor.
Mod desteği var mı?
Evet, oyun tam Steam Workshop desteği sunuyor.
Öğrenmesi zor mu?
Temelleri kolaydır ancak ustalaşması zaman alır. Diplomasi ve ekonomi sistemleri derindir.