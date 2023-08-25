Diplomatik zekanızı konuşturacağınız Age of History 2 APK, android cihazlarda strateji deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Strateji oyunları arasında kendini kanıtlamış olan Age of History serisi, Android versiyonu olan Age of History 2 APK ile karşımıza çıkıyor. Öğrenmesi zor kolay fakat ustalaşması zor olan bu oyun, büyük bir strateji savaş oyunudur. İkinci çağdan başlayıp, geleceğe kadar uzanan yapısı ile birlikte, tüm insanlık tarihini ele alıyor.

Tarihler arasında en büyük imparatorluklardan veya medeniyetlerden birini seçerek oyuna başlayabilirsiniz. İçerisinde birçok uygarlık ve imparatorluk bulunduran bu strateji oyununda, halkınızı zafere taşıyın ve adınızı tarihe yazdırmak için büyük savaşlarda başarı elde edin.

Age of History 2 APK İndir

Tarihsel ülke sınırlarını ayrıntılı bir şekilde harita üzerinde sizlere sunuyor. Gerçekçi bir diplomasi ve devlet yönetimi anlayışına sahip olan Age of History 2'de, medeniyetler arası derin bir diploması uygulayabilirsiniz. Barış anlaşmaları, savaş kararları, devrimler ve daha çokça olay ile karşılaşabilirsiniz.

Kendi dünyanızı yaratıp tarihteki en büyük imparatorluğu yaratmak için Age of History 2 APK indirin ve geleceğinize siz karar verin. Detaylı görünüm, çeşitlilik ve tarihsel senaryolar ile beraber oyun zevkinizi bir üst kademeye taşıyın.

Age of History 2 APK Özellikleri

Gerçekçi tarihi sınırlara sahip olan ayrıntılı harita

Uygarlıklar arasında derin diplomatik sistem

Oyun içi editörleri kullanın

Çeşitli arazi türleri

Detaylı nüfus çeşitliliği

Oyunun hızlandırılmış sürelerini değiştirin