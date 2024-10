Serinin yeni oyunu Age of History 3 APK, yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkan bir Android strateji oyunudur.

Yıllardır piyasadaki konumunu koruyan ve kendini kanıtlamış olan Age of History serisi, yeni oyunu olan Age of History 3 APK ile karşımıza çıkıyor. Her açıdan yenilenen ve geliştirilen Age of History 3 Mobile APK'da, önceki oyunlara göre daha stratejik hamleler yapabilir ve çeşitli ordu kompozisyonlarını deneyimleyebilirsiniz.

Android strateji oyunları arasında yer alan ve medeniyet çağından günümüz yıllarına kadar simüle edebileceğiniz AOH3 APK, küçük medeniyetlerden büyük imparatorluklara kadar seçme imkanı sunuyor. Oyuna başlamadan önce istediğiniz herhangi bir medeniyeti seçebilir ve stratejilerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Diğer oyunlara kıyasla teknolojik açıdann daha iyi binaların kilidini açabilirsiniz. Medeniyetinizi geliştirmek istiyorsanız, teknolojik açıdan hızlı gelişin ve tüm güçlü birimlerin kilidini açın!

Age of History 3 APK İndir

Age of History 3 APK'daki yeni savaş sistemlerine bakacak olursak; kompozisyonlar ve birimler olarak yenişenmiş bir yapı görmemiz mümkündür. Savaş esnasında karşı tarafın ön hat birimiyle mücadeleye gireceksiniz. Her gün gerçekleşecek olan bu yeni muharabe sisteminde saldırı yapan tarafın ön hattı, düşmanın ön hattıyla otomatik olarak savaşmaktadır.

Oyun içerisinde çeştili diplomatik işleri de yapmanız gerekiyor. Askeri gücünüzü artırmalı, yeni alanlar fethetmeli ve gitgide topraklarınızı genişletmelisiniz. Topraklarınızı genişletirken bir yandan da ekonomik ve teknolojik açıdan iyi durumda olmalısınız.

Łukasz Jakowski Games tarafından yayınlanan Age of History 3 APK'yı indirin ve siz de tarihin akışını değiştirmeye çalışın. Medeniyetinizi geliştirin, düşmanları alt edin ve kendi tarihinizi tekrardan yazın!

Age of History 3 Mobile Özellikleri