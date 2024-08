Age of History 3

Age of History 3 ile strateji ve taktiklerinizi kullanarak dünya hakimiyetine ulaşın. Tarihi simülasyon oyununda ulusunuzu zirveye taşıyın.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Age of History 3, Łukasz Jakowski Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, oyunculara dünya tarihinin akışını değiştirme fırsatı sunan derin bir strateji oyunudur. Bu oyun oyunculara dünya haritası üzerinde kendi uluslarını yönetme, diplomasi, savaş ve ekonomik stratejilerle imparatorluklarını kurma imkanı tanır. Age of History serisinin bu üçüncü oyunu daha detaylı haritalar, geliştirilmiş oyun mekanikleri ve zengin içeriklerle serinin hayranlarına ve strateji oyunları sevenlere hitap ediyor.

Oyunun temel amacı, seçtiğiniz bir ulusu zirveye taşımak ve dünya hakimiyetine ulaşmaktır. Bunu başarmak için oyuncular komşu ülkelerle diplomasi yapabilir, ittifaklar kurabilir ya da savaş ilan edebilirler. Her hamle, dünya üzerinde kalıcı etkiler yaratır ve her kararın uzun vadeli sonuçları olur. Oyunun dinamik diplomasi sistemi, barışı korumaktan savaş çıkarmaya kadar birçok stratejik seçeneği oyunculara sunar.

Age of History 3, tarihin farklı dönemlerine yayılmış senaryolar sunar. Antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan bu senaryolarda, oyuncular diledikleri dönemi seçerek o zaman dilimindeki ulusların kontrolünü ele alabilirler. Oyuncular, askeri gücü artırmak, ekonomik büyümeyi sağlamak, teknolojik ilerlemeler kaydetmek ve yeni topraklar fethetmek için stratejik planlamalar yapmalıdır. Her bir dönemin kendine özgü zorlukları ve fırsatları vardır, bu da oyunu her defasında farklı bir deneyim haline getirir.

Age of History 3 İndir

Age of History 3 indirilmeye henüz açılmadı ancak 2024’ün son çeyreğinde oyun bizlerle olacak. Age of History 3 ile dünya tarihine yön verin ve strateji becerilerinizi test edin!

