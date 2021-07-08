Avast Cleanup
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.20 MB
- Üretici AVAST Software
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Avast Cleanup, Windows bilgisayarınızı hızlandırmak, temizlemek, güncel tutmak, sorunları gidermek için en iyi programlardan biri.
Avast Cleanup, bilgisayarınızın performans, depolama ve güvenlik sorunları için tarama yapan ve çözen bir optimizasyon aracıdır. Programı kullanarak bilgisayarınızın performansını artırır, disk alanını temizler, istenmeyen programları ve güvenlik risklerini ortadan kaldırırsınız.
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Avast Cleanup, en üstün bilgisayar optimizasyon programıdır. Bilgisayarınız her geçen gün yaşanır. Avast Cleanup’ın çığır açan patentli teknolojisiyle bilgisayarınızı yavaşlatan sorunları giderebilirsiniz. Disk alanınız bitiyor mu? Avast Cleanup, 200’den fazla programın, tarayıcının ve hatta Windows’un geride bıraktığı büyük boyutlu gereksiz dosyaları ortadan kaldırmak için bilgisayarınızı kapsamlı bir şekilde tarar. Yavaş bir bilgisayar için hızlı çözüm sunan Avast Cleanup, en can sıkıcı sorunları, kilitlenmeleri ve donmaları gidermede her düzeyde kullanıcı için birçok araca sahiptir. Güncel olmayan programlar bilgisayarınızı hatalara, kilitlenmelere ve güvenlik risklerine karşı savunmasız bırakabilir. Otomatik Yazılım Güncelleyici aracı en önemli programlarınızı sizin için düzenli olarak günceller.
Avast Cleanup, bilgisayarınızı optimize etmek için gerekli olan tüm özelliklere sahiptir:
- Uyku Modu - Patentli optimizasyon yöntemi bilgisayarınızın yeni gibi çalışması için tüm kaynak tüketen uygulamaları uyku moduna alır.
- Kısayol Temizleyici - Windows ve diğer uygulamalara yönelik masaüstünüzdeki bozuk kısayolları ve geçmiş listelerini kaldırır.
- Otomatik Bakım - Siz parmağınızı bile kıpırdatmadan bilgisayarınızı düzenli olarak temizler ve optimize eder.
- Disk Temizleyici - Windows ve yaygın olarak kullanılan 200'ü aşkın bilgisayar programının kalıntı dosyalarını güvenli bir şekilde siler.
- Kayıt Defteri Temizleyici - Windows kayıt defterinin gizli gereksiz dosyalarını siler ve sorunları giderir.
- Tarayıcı Temizleyici - Avast Secure Browser, MS Edge, Opera ve Yandex de dahil 20'i aşkın tarayıcının gezinme geçmişi izlerini ve çerezlerini siler.
- Optimizasyon Yönetim Konsolu ve Eylem Merkezi - Bilgisayarınızın durumu ile ilgili hızlı bir genel görünüm sunar.
- Çok Fazla Kaynak Kullanan Yazılımları Kaldırma - Asla yüklemek istemediğiniz üçüncü parti deneme sürümlerini, reklamları ve araç çubuklarını tespit eder ve kaldırır.
- Otomatik güncellemeler - En önemli uygulamalarınız için en son güncellemeleri otomatik olarak bulur ve yükler.
- Disk Birleştirme ve Optimizasyon - Daha hızlı dosya erişimi için sabit diskinizi yeniden yapılandırır.
- Disk Doktoru - Sabit diskinizdeki hataları kontrol eder, giderir ve önler.
Avast Cleanup
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 529
- DOSYA BOYUTU 4.10 MB
- Üretici AVAST Software
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Android cihazlarınızın önbelleğini ve tüm gereksiz dosyalarını temizleyerek performans artışı sağlayan başarılı bir uygulama.
Avast Cleanup uygulamasını kullanarak, Android işletim sistemli cihazlarınızın önbelleğini ve gereksiz dosyalarını temizleyebilirsiniz.
Akıllı telefonunuzun depolama alanında temizlik yapmak için kullanabileceğiniz Avast Cleanup uygulaması tüm gereksiz dosyalar, önbellek ve küçük resimleri temizleyen başarılı bir uygulama. Telefonunuzun depolama alanını büyük bir ölçüde boşaltarak performansını arttıran uygulama sayesinde cihazınızı rahatlatabilirsiniz.
Cihazınızın hafızasını hızlıca analiz ederek, tüm gereksiz verileri belirleyen Avast Cleanup, tek tıkla bu işi halletmenizi sağlıyor. Gereksiz veriler, sistem önbelleği, küçük resimler, kurulum dosyaları ve kalıntıları, kullanılmayan dosyalar ve APK dosyalarını temizleyebileceğiniz uygulamada yer alan Gelişmiş Temizleme seçeneği de, cihazınızdaki tüm veriler hakkında ayrıntılı bilgi almanızda yardımcı oluyor. Yok Sayılanlar listesi sayesinde de temizlenmesini istemediğiniz verileri işaretleyebileceğiniz Avast Cleanup, verilerinizi bulut depolama servisi Dropbox’a kaydederek istediğiniz zaman ulaşabilmenize imkan sağlayan Buluta Transfer özelliğini de bünyesinde barındırıyor.
Eğer siz de telefonunuzun hafızasında tasarruf etmek ve tüm gereksiz verileri temizleyerek cihazınızın performansında artış sağlamak istiyorsanız, uygulamayı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.