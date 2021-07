Avast Cleanup, Windows bilgisayarınızı hızlandırmak, temizlemek, güncel tutmak, sorunları gidermek için en iyi programlardan biri.

Avast Cleanup, bilgisayarınızın performans, depolama ve güvenlik sorunları için tarama yapan ve çözen bir optimizasyon aracıdır. Programı kullanarak bilgisayarınızın performansını artırır, disk alanını temizler, istenmeyen programları ve güvenlik risklerini ortadan kaldırırsınız.

Avast Cleanup, en üstün bilgisayar optimizasyon programıdır. Bilgisayarınız her geçen gün yaşanır. Avast Cleanup’ın çığır açan patentli teknolojisiyle bilgisayarınızı yavaşlatan sorunları giderebilirsiniz. Disk alanınız bitiyor mu? Avast Cleanup, 200’den fazla programın, tarayıcının ve hatta Windows’un geride bıraktığı büyük boyutlu gereksiz dosyaları ortadan kaldırmak için bilgisayarınızı kapsamlı bir şekilde tarar. Yavaş bir bilgisayar için hızlı çözüm sunan Avast Cleanup, en can sıkıcı sorunları, kilitlenmeleri ve donmaları gidermede her düzeyde kullanıcı için birçok araca sahiptir. Güncel olmayan programlar bilgisayarınızı hatalara, kilitlenmelere ve güvenlik risklerine karşı savunmasız bırakabilir. Otomatik Yazılım Güncelleyici aracı en önemli programlarınızı sizin için düzenli olarak günceller.

Avast Cleanup, bilgisayarınızı optimize etmek için gerekli olan tüm özelliklere sahiptir: